Миронівські музейники оцифровують стародавній одяг жителів свого регіону
Київ • УНН
Миронівський краєзнавчий музей реалізує проєкт з оцифрування традиційного одягу кінця XIX - початку XX століття. Зібрано близько 40 зразків одягу та 50 інтер'єрних речей з 20 сіл громади.
Близько 40 зразків народного одягу та 50 зразків одиниць інтер’єрних речей з 20 навколишніх сіл Миронівської громади зібрали учасники виїзних етнографічних експедицій у межах проєкту "СПАДОК. Одяг Миронівщини", організованого Миронівським краєзнавчим музеєм. Проєкт підтримав Благодійний фонд "МХП-Громаді". Під час експедиції музейники поспілкувалися з близько 60 старожилами Миронівської громади.
Експедиції стартували місяць тому. Крім фахівців музею та знімальної групи, до їхнього складу входили експерти, зокрема Володимир Щибря – кандидат історичних наук, директор Центру фольклору та етнографії Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Наталія Телегей – наукова співробітниця відділу етнології Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф та інші.
За словами директорки Миронівського краєзнавчого музею Інни Савсюк, проєкт передбачає дослідження, відтворення та оцифрування традиційного одягу Миронівщини кінця ХІХ-першої половини ХХ століття, що зберігся до наших днів та перебуває в музеях та приватній власності. Оцифровані матеріали планують завантажити на портал museum-digital: ukraine, що дасть змогу показати зібрану колекцію всьому світові. Надалі музейники запланували створення сайту музею та віртуальної мапи, де висвітлять весь процес оцифрування та представлять зібрані експонати онлайн.
- Разом із українськими майстрами сучасності ми плануємо відтворити традиційний костюм Миронівщини, який зможемо використовувати для історичних реконструкцій, виставок, фестивалів та інших культурно-просвітницьких продуктів музею, - пояснює Інна Савсюк. – Усе це заради збереження національної спадщини та підсилення національної ідентичності українців.
Цей проєкт, як прокоментував керівник відділу впровадження національних проєктів Благодійного фонду "МХП-Громаді" Володимир Панченко, є частиною великої ініціативи Фонду з утвердження української ідентичності, який передбачає підтримку матеріальної і нематеріальної спадщини України.
- Проєкт "Спадок. Одяг Миронівщини" не лише про унікальні елементи побуту окремого регіону України минулих століть, це ініціатива, яка збирає історії про життя людей в українському селі в очевидців розквіту культури та традицій Миронівщини. Ми зараз живемо в часи індустріалізації та урбанізації, коли традиції українського села безповоротно зникають, а з ним і традиції та звичаї нашого народу, - наголошує Володимир Панченко. – Тому важливо сьогодні бути підтримкою для ініціатив, покликаних зібрати і зберегти те, що завтра може стати є великою цінністю для нас як нації в часи війни.