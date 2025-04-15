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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

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Понад 50 військових та ветеранів взяли участь у тренуваннях з адаптивного спорту в Миронівці. Захід організовано в рамках програми "МХП Поруч" для фізичного та ментального відновлення ветеранів.

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Благодійний фонд "МХП-Громаді" допомогає з облаштуванням класів безпеки в школах. Такі класи обладнені, зокрема, манекенами для серцево-легеневої реанімації, симуляторами критичної кровотечі, турнікетами та аптечками.

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Порушник сплатить понад 130 тис. гривень штрафу: біля Канева виявили дві перевантажені вантажівки

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Благодійний фонд "МХП-Громаді" ділиться планами на 2024 рік, серед яких, зокрема, продовження підтримки військових та ветеранів, інвестиції в українську культуру та кіно, оновлення флагманських проєктів розвитку громад.

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