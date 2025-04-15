"Роби своє": переселенка з Енергодара відкрила лабораторію з виробництва натуральної косметики у Каневі

Переселенка з Енергодару Олена Собко відкрила лабораторію в Каневі, щоб масштабувати свій бізнес з виробництва натуральної косметики після перемоги в конкурсі "Зроби своє".