Миронівський краєзнавчий музей реалізує проєкт з оцифрування традиційного одягу кінця XIX - початку XX століття. Зібрано близько
40 зразків одягу та 50 інтер'єрних речей з 20 сіл громади.
Понад 50 військових та ветеранів взяли участь у тренуваннях з адаптивного спорту в Миронівці. Захід організовано в рамках програми
"МХП Поруч" для фізичного та ментального відновлення ветеранів.
У Миронівці передали ключі від нового житла родині, яка виховує 6 прийомних дітей. Будинок площею 500 кв.м має 6 спалень, укриття
та інклюзивний дизайн.
Переселенець з Донецької області Юрій Душенко переміг у конкурсі бізнес-ідей та відкрив грибну ферму в Черкаській області, отримавши грантове фінансування.
Благодійний фонд "МХП-Громаді" допомогає з облаштуванням класів безпеки в школах. Такі класи обладнені, зокрема, манекенами для серцево-легеневої реанімації, симуляторами критичної кровотечі, турнікетами та аптечками.
Дві вантажівки, що перевозили сільськогосподарську продукцію поблизу Канева, були перевантажені майже на 50% і оштрафовані на загальну суму понад 130 000 гривень за перевищення вагових обмежень та відсутність необхідних документів.
Діти в Миронівці навчаються веб-дизайну за допомогою навчальної програми, профінансованої грантом конкурсу соціальних ініціатив.
Благодійний фонд "МХП-Громаді" ділиться планами на 2024 рік, серед яких, зокрема, продовження підтримки військових та ветеранів,
інвестиції в українську культуру та кіно, оновлення флагманських проєктів розвитку громад.
Сотні українців започаткували власний бізнес, включаючи випічку хліба та екофермерство, завдяки конкурсу бізнес-ідей "Роби своє",
організованому "МХП-Громаді". Переможці отримали фінансування на реалізацію своїх інноваційних проектів, орієнтованих на потреби
громад.
Переселенка з Енергодару Олена Собко відкрила лабораторію в Каневі, щоб масштабувати свій бізнес з виробництва натуральної косметики після перемоги в конкурсі "Зроби своє".