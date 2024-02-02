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Переможці конкурсу "Час діяти, Україно!" організували навчання з web-дизайну для дітей на Київщині

Переможці конкурсу "Час діяти, Україно!" організували навчання з web-дизайну для дітей на Київщині

Київ • УНН

 • 24441 перегляди

Діти в Миронівці навчаються веб-дизайну за допомогою навчальної програми, профінансованої грантом конкурсу соціальних ініціатив.

У Миронівці на базі місцевого Центру дитячої та юнацької творчості  діти опановують web-дизайн. Навчання стало можливим завдяки участі команди центру у конкурсі соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!", передає УНН.

Деталі

Так, команда центру удосконалила наявні ноутбуки та закупила 5 планшетів. Завдяки цьому опанувати web-дизайн у Миронівський ЦДЮТ мають змогу сотні дітей. До співфінансування проєкту команда центру долучила місцеву владу та підприємців.

"Чекати, що якісь меценати придбають необхідну техніку - нерозумно. Ефективніше: усвідомити проблему та вплив на заклад та дітей, якщо цю проблему вирішити. А далі - розробити проєктну заявку і знайти відповідний грантовий конкурс, щоб її подати. І повірте, це крутий досвід - коли ти не чекаєш, а дієш", - діляться переможці конкурсу.

Зазначимо, що конкурс соціальних ініціатив "Час діяти, Україно!" триває п'ятий рік поспіль. Рекордну кількість заявок для участі у конкурсі було подано в 2023 році - 837. Бюджет конкурсу становить майже 13 млн грн.

Грантовий конкурс охоплює 12 областей України. Участь у конкурсі дає можливість заявникам впровадити важливі соціальні покращення в своїх громадах.

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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