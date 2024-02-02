Победители конкурса "Час діяти, Україно!" организовали обучение по web-дизайну для детей на Киевщине
Киев • УНН
Дети в Мироновке учатся веб-дизайну с помощью учебной программы, профинансированной грантом конкурса социальных инициатив.
В Мироновке на базе местного Центра детского и юношеского творчества дети осваивают web-дизайн. Обучение стало возможным благодаря участию команды центра в конкурсе социальных инициатив "Час діяти, Україно!", передает УНН.
Детали
Так, команда центра усовершенствовала имеющиеся ноутбуки и закупила 5 планшетов. Благодаря этому овладеть web-дизайном в Мироновский ЦДЮТ могут сотни детей. К софинансированию проекта команда центра привлекла местные власти и предпринимателей.
"Ждать, что какие-то меценаты приобретут необходимую технику - глупо. Эффективнее: осознать проблему и влияние на заведение и детей, если эту проблему решить. А дальше - разработать проектную заявку и найти соответствующий грантовый конкурс, чтобы ее подать. И поверьте, это крутой опыт - когда ты не ждешь, а действуешь", - делятся победители конкурса.
Отметим, что конкурс социальных инициатив "Час діяти, Україно!" продолжается пятый год подряд. Рекордное количество заявок для участия в конкурсе было подано в 2023 году - 837. Бюджет конкурса составляет почти 13 млн грн.
Грантовый конкурс охватывает 12 областей Украины. Участие в конкурсе дает возможность заявителям внедрить важные социальные улучшения в своих общинах.
Справка
"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.
Победители конкурса "Час діяти, Україно!" организовали обучение по web-дизайну для детей на Киевщине
Дети в Мироновке учатся веб-дизайну с помощью учебной программы, профинансированной грантом конкурса социальных инициатив.
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