Мироновский краеведческий музей реализует проект по оцифровке традиционной одежды конца XIX - начала XX века. Собрано около 40 образцов одежды и 50 интерьерных вещей из 20 сел громады.
Более 50 военных и ветеранов приняли участие в тренировках по адаптивному спорту в Мироновке. Мероприятие организовано в рамках программы "МХП Поруч" для физического и ментального восстановления ветеранов.
В Мироновке передали ключи от нового жилья семье, которая воспитывает 6 приемных детей. Дом площадью 500 кв.м имеет 6 спален, укрытие и инклюзивный дизайн.
Переселенец из Донецкой области Юрий Душенко победил в конкурсе бизнес-идей и открыл грибную ферму в Черкасской области, получив грантовое финансирование.
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" помогает с обустройством классов безопасности в школах. Такие классы оборудованы, в частности, манекенами для сердечно-легочной реанимации, симуляторами критического кровотечения, турникетами и аптечками.
Два грузовика, перевозившие сельскохозяйственную продукцию вблизи Канева, были перегружены почти на 50% и оштрафованы на общую сумму более 130 000 гривен за превышение весовых ограничений и отсутствие необходимых документов.
Дети в Мироновке учатся веб-дизайну с помощью учебной программы, профинансированной грантом конкурса социальных инициатив.
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" делится планами на 2024 год, среди которых, в частности, продолжение поддержки военных и ветеранов, инвестиции в украинскую культуру и кино, обновление флагманских проектов развития общин.
Сотни украинцев начали собственный бизнес, включая выпечку хлеба и экофермерство, благодаря конкурсу бизнес-идей "Роби своє", организованному "МХП-Громаді", несмотря на продолжающиеся военные вызовы. Победители получили финансирование на реализацию своих инновационных проектов, ориентированных на потребности громад.
Переселенка из Энергодара Елена Собко открыла лабораторию в Каневе, чтобы масштабировать свой бизнес по производству натуральной косметики после победы в конкурсе "Роби своє".