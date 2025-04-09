Поддержка военных, развитие кино, обновление флагмантских проектов: в "МХП-Громаді" поделились планами на 2024 год

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" делится планами на 2024 год, среди которых, в частности, продолжение поддержки военных и ветеранов, инвестиции в украинскую культуру и кино, обновление флагманских проектов развития общин.