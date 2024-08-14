Физическое и ментальное восстановление ветеранов: как проходят тренировки по адаптивному спорту в рамках программы "МХП Поруч"

Более 50 военных и ветеранов, получивших ранения во время боевых действий, провели тренировку по адаптивному спорту в Мироновке. Они стреляли из лука, играли в баскетбол на колясках, катались на хендбайке и гребли на тренажере. Тренировки проводили чемпионы национальных и международных соревнований.

Владимир Моисей - пауэрлифтер, который поднял одной рукой штангу с дисками массой 260 килограммов и установил рекорд Украины. Владимир из временно оккупированного Бердянска Запорожской области. В профессиональном спорте он уже восемь лет, три из которых - с инвалидностью. В 2019 году в ДТП мужчина потерял руку, но продолжил заниматься спортом.

"Если не можешь изменить обстоятельства, то измени свое отношение к ним. И я хочу показать не просто силу, а несокрушимый дух, волю к победе, то, что инвалидность - не приговор. Хочется, чтобы после войны культура людей с инвалидностью у нас менялась. Своим примером я показываю именно это", - рассказывает Владимир Моисей.

На спортивной тренировке Владимир продемонстрировал как одной рукой поднимает 200-килограммовую штангу: "Это каждый сможет. Многие ребята, которые переживают подобные травмирующие события, говорят: "Почему это со мной?" Но правильный вопрос: "Для чего?" Наш мир нуждается в реальных изменениях и подобные люди могут это сделать, а мы должны давать любовь для них и делать из них сильных спортсменов, сильных отцов, мужчин. Именно ради этого каждый защищает наше государство".

По словам тренеров, адаптивный спорт - важная составляющая реабилитации военных, ветеранов и людей с инвалидностью, потому что поддерживает физическое здоровье, укрепляет мышцы и кости, улучшает сердечно-сосудистую систему и повышает общий тонус организма. Занятия спортом может стать частью социального взаимодействия и преодолеть физические и психологические травмы, восстановить утраченную уверенность в себе и найти новые цели и мотивацию в жизни.

Андрей Кучер, ветеран, председатель ОО "Союз раненых военных Украины "Крепкие 300": "Достигая определенного уровня, получая медали, ветеран постепенно мотивируется, не просто достигать целей в спорте, но и в жизни. Поэтому когда раненые военные интегрированы в спорт и ветеранское движение, это означает, что в безопасности семья, это означает, что в безопасности общество. Именно поэтому мой проект "Ветспорт - в громади" имеет целью приезжать именно в общины, потому что именно отсюда начинается любая национальная ветеранская политика. Мы берем с собой инклюзивный инвентарь, представляем инклюзивные виды спорта, делимся своим опытом".

Спортивное мероприятие в Мироновке организовано ОО "Спілка поранених військових України "Міцні 300", при поддержке программы реинтеграции военных и ветеранов "МХП Поруч".



Валентина Ведровская, ветеранка, менеджер по региональному развитию МХП: "В рамках программы поддержки военных и ветеранов "МХП Поруч" создаем возможности для физического и ментального восстановления, социальной адаптации. И тренировки по адаптивному спорту - эффективны в этом, потому что помогают не только физически восстанавливаться, но и формируют ветеранское сообщество, создают условия для взаимодействия, сотрудничества и взаимоподдержки между ветеранами и другими жителями общины".

Символично, что мероприятие проходило в отремонтированном физкультурно-оздоровительном комплексе, в первый же день открытия.

Дмитрий Жукотанский, первый заместитель городского головы г. Мироновка: "Реинтеграция наших воинов - общий вызов всех представителей общества: семьи, общества, власти и бизнеса. И мы заручаемся поддержкой социально-ответственных партнеров. В частности, при поддержке МХП тренировки по адаптивному спорту проходят в разных общинах страны. В сегодняшнем мероприятии в Мироновке принимают участие более 50 ветеранов Мироновской общины".

О программе "МХП Поруч"

"МХП Поруч" - это программа индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей. Программа направлена на работников и жителей общин, где присутствуют предприятия МХП. С 24 февраля 2022 более 3000 работников МХП покинули офисы, производства и поля, чтобы защищать нас на войне. Это более 10% работников с военным опытом. Сейчас уже вернулись к работе почти 400 ветеранов. Поэтому компания одна из первых в Украине начала обеспечивать комплексную и системную поддержку воинов и их семей: юридическую, психологическую, лечение/реабилитацию, профессиональную пеепидготовку и социальную адаптацию. Сейчас в фокусе программы - поддержка ветеранских пространств, сообществ и адаптивного спорта для реабилитации и реинтеграции наших воинов.