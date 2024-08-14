Физическое и ментальное восстановление ветеранов: как проходят тренировки по адаптивному спорту в рамках программы "МХП Поруч"

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Всемирный день каллиграфии, Международный день ящерицы, День сведения татуировки. Что еще можно отметить 14 августа

Всемирный день каллиграфии, Международный день ящерицы, День сведения татуировки. Что еще можно отметить 14 августа

  •  99050 просмотра
Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

  •  115703 просмотра
В Черном море замечен российский корабль с ракетами 'Калибр'

В Черном море замечен российский корабль с ракетами 'Калибр'

  •  61519 просмотра
Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

  •  110837 просмотра
"Хезболла" выпустила 25 ракет по Верхней Галилее в Израиле

"Хезболла" выпустила 25 ракет по Верхней Галилее в Израиле

  •  102264 просмотра
публикации
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
Эксклюзив

  •  85435 просмотра
Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

13 августа 2024, 07:59  •  164221 просмотра
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

12 августа 2024, 16:28  •  198976 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

12 августа 2024, 15:12  •  185427 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

12 августа 2024, 07:56  •  207767 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Кит Харингтон признает, что финал "Игры престолов" был очень поспешным и мог быть сделан лучше

Кит Харингтон признает, что финал "Игры престолов" был очень поспешным и мог быть сделан лучше

  •  2648 просмотра
Чрезвычайно редкое явление: украинские полярники зафиксировали южное полярное сияние

Чрезвычайно редкое явление: украинские полярники зафиксировали южное полярное сияние

  •  18058 просмотра
Всемирный день каллиграфии, Международный день ящерицы, День сведения татуировки. Что еще можно отметить 14 августа

Всемирный день каллиграфии, Международный день ящерицы, День сведения татуировки. Что еще можно отметить 14 августа

  •  99055 просмотра
На Ивано-Франковщине спасли аиста, который запутался в обесточенной линии электропередач

На Ивано-Франковщине спасли аиста, который запутался в обесточенной линии электропередач

  •  73612 просмотра
Едут на российском урале "Мир": Брэд Пит и Джордж Клуни снялись в фотосессии для GQ

Едут на российском урале "Мир": Брэд Пит и Джордж Клуни снялись в фотосессии для GQ

  •  69196 просмотра
Актуальное
Физическое и ментальное восстановление ветеранов: как проходят тренировки по адаптивному спорту в рамках программы "МХП Поруч"

Физическое и ментальное восстановление ветеранов: как проходят тренировки по адаптивному спорту в рамках программы "МХП Поруч"

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 11:22  •  4414 просмотра

Read in English

Более 50 военных и ветеранов приняли участие в тренировках по адаптивному спорту в Мироновке. Мероприятие организовано в рамках программы "МХП Поруч" для физического и ментального восстановления ветеранов.

Более 50 военных и ветеранов, получивших ранения во время боевых действий, провели тренировку по адаптивному спорту в Мироновке. Они стреляли из лука, играли в баскетбол на колясках, катались на хендбайке и гребли на тренажере. Тренировки проводили чемпионы национальных и международных соревнований. 

Владимир Моисей - пауэрлифтер, который поднял одной рукой штангу с дисками массой 260 килограммов и установил рекорд Украины. Владимир из временно оккупированного Бердянска Запорожской области. В профессиональном спорте он уже восемь лет, три из которых - с инвалидностью. В 2019 году в ДТП мужчина потерял руку, но продолжил заниматься спортом. 

"Если не можешь изменить обстоятельства, то измени свое отношение к ним. И я хочу показать не просто силу, а несокрушимый дух, волю к победе, то, что инвалидность - не приговор. Хочется, чтобы после войны культура людей с инвалидностью у нас  менялась. Своим примером я показываю именно это", - рассказывает Владимир Моисей. 

На спортивной тренировке Владимир продемонстрировал как одной рукой поднимает 200-килограммовую штангу: "Это каждый сможет. Многие ребята, которые переживают подобные травмирующие события, говорят: "Почему  это со мной?"  Но правильный вопрос: "Для чего?" Наш мир нуждается в реальных изменениях и подобные люди могут это сделать, а мы должны давать любовь для них и делать из них сильных спортсменов, сильных отцов, мужчин.  Именно ради этого каждый защищает наше государство".

По словам тренеров, адаптивный спорт - важная составляющая реабилитации военных, ветеранов и людей с инвалидностью, потому что поддерживает физическое здоровье, укрепляет мышцы и кости, улучшает сердечно-сосудистую систему и повышает общий тонус организма. Занятия спортом может стать частью социального взаимодействия и преодолеть физические и психологические травмы, восстановить утраченную уверенность в себе и найти новые цели и мотивацию в жизни.

Андрей Кучер, ветеран, председатель ОО "Союз раненых военных Украины "Крепкие 300": "Достигая определенного уровня, получая медали, ветеран постепенно мотивируется, не просто достигать целей в спорте, но и в жизни. Поэтому когда раненые военные интегрированы в спорт и ветеранское движение, это означает, что в безопасности семья, это означает, что в безопасности общество. Именно поэтому мой проект "Ветспорт - в громади" имеет целью приезжать именно в общины, потому что именно отсюда начинается любая национальная ветеранская политика. Мы берем с собой инклюзивный инвентарь,  представляем инклюзивные виды спорта, делимся своим опытом".

Спортивное мероприятие в Мироновке организовано ОО "Спілка поранених військових України "Міцні 300", при поддержке программы реинтеграции военных и ветеранов "МХП Поруч".

Валентина Ведровская, ветеранка, менеджер по региональному развитию МХП: "В рамках программы поддержки военных и ветеранов "МХП Поруч" создаем возможности для физического и ментального восстановления, социальной адаптации. И тренировки по адаптивному спорту - эффективны в этом, потому что помогают не только физически восстанавливаться, но и формируют ветеранское сообщество, создают условия для взаимодействия, сотрудничества и взаимоподдержки между ветеранами и другими жителями общины".

Символично, что мероприятие проходило в отремонтированном физкультурно-оздоровительном комплексе, в первый же день открытия. 

Дмитрий Жукотанский, первый заместитель городского головы г. Мироновка: "Реинтеграция наших воинов - общий вызов всех представителей общества: семьи, общества, власти и бизнеса. И мы заручаемся поддержкой социально-ответственных партнеров. В частности, при поддержке МХП тренировки по адаптивному спорту проходят в разных общинах страны. В сегодняшнем мероприятии в Мироновке  принимают участие более 50 ветеранов Мироновской общины".

О программе "МХП Поруч" 

"МХП Поруч" - это программа индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей. Программа направлена на работников и жителей общин, где присутствуют предприятия МХП. С 24 февраля 2022 более 3000 работников МХП покинули офисы, производства и поля, чтобы защищать нас на войне. Это более 10% работников с военным опытом. Сейчас уже вернулись к работе почти 400 ветеранов. Поэтому компания одна из первых в Украине начала обеспечивать комплексную и системную поддержку воинов и их семей: юридическую, психологическую, лечение/реабилитацию, профессиональную пеепидготовку и социальную адаптацию. Сейчас в фокусе программы  - поддержка ветеранских пространств, сообществ и адаптивного спорта для реабилитации и реинтеграции наших воинов. 

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
zaporozhskaya-oblastЗапорожская область
mironovkaМироновка
prao-mkhpПрАО МХП
ukrainaУкраина
berdyanskБердянск
Эксклюзив
Нетипичные признаки сварки металлов, маркировка - Александр Рувин рассказал об особенностях северокорейских ракет, которыми враг бьет по Украине
  •  37766 просмотра

Нетипичные признаки сварки металлов, маркировка - Александр Рувин рассказал об особенностях северокорейских ракет, которыми враг бьет по Украине

Эксклюзив
Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
  •  85435 просмотра

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Эксклюзив
Показатель ответственности и готовности вкладывать средства - нардеп об участии украинцев в программах частичной компенсации приобретения электрогенераторов
  •  46618 просмотра

Показатель ответственности и готовности вкладывать средства - нардеп об участии украинцев в программах частичной компенсации приобретения электрогенераторов

Эксклюзив
Непредсказуемые методы: как АРМА превратила осмотр ТРЦ "Гулливер" в спецоперацию
  •  52514 просмотра

Непредсказуемые методы: как АРМА превратила осмотр ТРЦ "Гулливер" в спецоперацию

Эксклюзив
МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов
  •  51509 просмотра

МВФ перед выделением кредита требует прозрачности в назначении главы Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
Влияние Зимы: следователи должны проверить все действия главного юриста Нацбанка
  •  46643 просмотра

Влияние Зимы: следователи должны проверить все действия главного юриста Нацбанка

Эксклюзив
Воины АТО возмущены планами НАБУ допросить их: "Пусть едут ко мне в окоп"
  •  41424 просмотра

Воины АТО возмущены планами НАБУ допросить их: "Пусть едут ко мне в окоп"

Эксклюзив
Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд
  •  109521 просмотра

Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд

Эксклюзив
Минкульт не получал реакции от мэра Рима на призыв отменить выступления нетребко - Карандеев
13 августа 2024, 12:00  •  105755 просмотра

Минкульт не получал реакции от мэра Рима на призыв отменить выступления нетребко - Карандеев

Эксклюзив
Помощь с работой, жильем и даже с досугом: в Броварах разрабатывают комплексную программу поддержки ВПЛ
13 августа 2024, 10:20  •  106599 просмотра

Помощь с работой, жильем и даже с досугом: в Броварах разрабатывают комплексную программу поддержки ВПЛ

Популярные

"Хезболла" выпустила 25 ракет по Верхней Галилее в Израиле

"Хезболла" выпустила 25 ракет по Верхней Галилее в Израиле

  •  102264 просмотра
Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

Губернатор Белгородской области объявил в регионе чрезвычайное положение

  •  110837 просмотра
В Черном море замечен российский корабль с ракетами 'Калибр'

В Черном море замечен российский корабль с ракетами 'Калибр'

  •  61519 просмотра
Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

  •  115703 просмотра
Всемирный день каллиграфии, Международный день ящерицы, День сведения татуировки. Что еще можно отметить 14 августа

Всемирный день каллиграфии, Международный день ящерицы, День сведения татуировки. Что еще можно отметить 14 августа

  •  99050 просмотра

Публикации

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука

Мамкины писаки: как АРМА "такого то числа" проводило международную встречу для быстрой продажи яхты медведчука
Эксклюзив

  •  85435 просмотра
Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

Прозрачный конкурс на должность директора-распорядителя ФГВФЛ: требования МВФ и вызовы для Нацбанка Украины

13 августа 2024, 07:59  •  164221 просмотра
Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

Выбитые зубы, разгромные победы, драка и первая сенсация: результат второго тура УПЛ

12 августа 2024, 16:28  •  198976 просмотра
Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

Бизнес во время войны: для каких городов Украины важно сохранить промышленные предприятия

12 августа 2024, 15:12  •  185427 просмотра
Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

Неприкосновенность и безнаказанность. Что не так с налоговой службой в Украине

12 августа 2024, 07:56  •  207767 просмотра

Война

В Херсоне в результате вражеского обстрела ранен еще один человек

В Херсоне в результате вражеского обстрела ранен еще один человек

  •  1296 просмотра
Доставляют боеприпасы и разведывают территории: Силы обороны используют на фронте собак-роботов

Доставляют боеприпасы и разведывают территории: Силы обороны используют на фронте собак-роботов

  •  2292 просмотра
В Харьковской области военная ситуация без изменений, но есть понимание, что враг не отказался от планов - Синегубов

В Харьковской области военная ситуация без изменений, но есть понимание, что враг не отказался от планов - Синегубов

  •  7825 просмотра
Зеленский сменил главу Токмакской МВА

Зеленский сменил главу Токмакской МВА

  •  25154 просмотра
Специально спланированная операция: источник подтвердил отработку дронами СБУ и Сил обороны по 4 российским военным аэродромам

Специально спланированная операция: источник подтвердил отработку дронами СБУ и Сил обороны по 4 российским военным аэродромам

  •  23691 просмотра

политика

Премьер Эстонии: россия должна заплатить за разрушения в Украине

Премьер Эстонии: россия должна заплатить за разрушения в Украине

  •  3824 просмотра
Проведение азартных игр предлагают привести в соответствие с законом об электронных реестрах

Проведение азартных игр предлагают привести в соответствие с законом об электронных реестрах

  •  10274 просмотра
Зеленский сменил главу Токмакской МВА

Зеленский сменил главу Токмакской МВА

  •  25154 просмотра
Для ВСУ начали поставки зимней одежды и обуви - Минобороны

Для ВСУ начали поставки зимней одежды и обуви - Минобороны

  •  32725 просмотра
Президент Финляндии поддержал право Украины на операцию в курской области

Президент Финляндии поддержал право Украины на операцию в курской области

  •  26503 просмотра

Война

В Херсоне в результате вражеского обстрела ранен еще один человек

В Херсоне в результате вражеского обстрела ранен еще один человек

  •  1296 просмотра
Доставляют боеприпасы и разведывают территории: Силы обороны используют на фронте собак-роботов

Доставляют боеприпасы и разведывают территории: Силы обороны используют на фронте собак-роботов

  •  2292 просмотра
В Харьковской области военная ситуация без изменений, но есть понимание, что враг не отказался от планов - Синегубов

В Харьковской области военная ситуация без изменений, но есть понимание, что враг не отказался от планов - Синегубов

  •  7825 просмотра
Зеленский сменил главу Токмакской МВА

Зеленский сменил главу Токмакской МВА

  •  25154 просмотра
Специально спланированная операция: источник подтвердил отработку дронами СБУ и Сил обороны по 4 российским военным аэродромам

Специально спланированная операция: источник подтвердил отработку дронами СБУ и Сил обороны по 4 российским военным аэродромам

  •  23691 просмотра

политика

Премьер Эстонии: россия должна заплатить за разрушения в Украине

Премьер Эстонии: россия должна заплатить за разрушения в Украине

  •  3824 просмотра
Проведение азартных игр предлагают привести в соответствие с законом об электронных реестрах

Проведение азартных игр предлагают привести в соответствие с законом об электронных реестрах

  •  10274 просмотра
Зеленский сменил главу Токмакской МВА

Зеленский сменил главу Токмакской МВА

  •  25154 просмотра
Для ВСУ начали поставки зимней одежды и обуви - Минобороны

Для ВСУ начали поставки зимней одежды и обуви - Минобороны

  •  32725 просмотра
Президент Финляндии поддержал право Украины на операцию в курской области

Президент Финляндии поддержал право Украины на операцию в курской области

  •  26503 просмотра

Новости Бизнеса

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  50508 просмотра
Полезные травяные чаи на все сезоны

Полезные травяные чаи на все сезоны

2 августа 2024, 15:37  •  146420 просмотра
Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

Преимущества и принцип работы VMware Broadcom

1 августа 2024, 11:46  •  147762 просмотра

Экономика

100 кг золота и почти 2000 кг серебра: госбюджет пополнили драгоценными металлами из металлолома ссср рф

100 кг золота и почти 2000 кг серебра: госбюджет пополнили драгоценными металлами из металлолома ссср рф

  •  28529 просмотра
Продукты подешевели, в основном из-за овощей и яиц, но растут цены на масло и хлеб - эксперт

Продукты подешевели, в основном из-за овощей и яиц, но растут цены на масло и хлеб - эксперт

  •  19922 просмотра
Жителей Лисичанска заставляют оплачивать счета задолженности, которая возникла еще до оккупации - Луганская ОГА

Жителей Лисичанска заставляют оплачивать счета задолженности, которая возникла еще до оккупации - Луганская ОГА

  •  30153 просмотра
Курс валют на 14 августа: доллар продолжает рост

Курс валют на 14 августа: доллар продолжает рост

  •  25718 просмотра
Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

Fitch понизило кредитный рейтинг Украины до 'ограниченного дефолта'

  •  115700 просмотра

Киев

В Киеве резко растет заболеваемость COVID-19 в Киеве резко растет заболеваемость COVID-19

В Киеве резко растет заболеваемость COVID-19 в Киеве резко растет заболеваемость COVID-19

  •  2351 просмотра
В Киеве задержали мужчину, который через интернет продавал гранатометы

В Киеве задержали мужчину, который через интернет продавал гранатометы

  •  16964 просмотра
Сухо и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

Сухо и до 31° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  26993 просмотра
В Киеве - воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА

В Киеве - воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА

  •  39233 просмотра
В Киевской области работают силы ПВО из-за движения вражеских БпЛА

В Киевской области работают силы ПВО из-за движения вражеских БпЛА

  •  39374 просмотра