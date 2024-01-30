Поддержка военных, развитие кино, обновление флагмантских проектов: в "МХП-Громаді" поделились планами на 2024 год

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" рассказал о планах на 2024 год, передает УНН.

Детали

В частности, благотворители продолжат поддержку военных, ветеранов и их семьи.

"Делаем этот процесс еще более стратегическим и масштабным", - сообщили в "МХП-Громаді".

Культурное направление деятельности фонда будет направлено на формирование национальной идентичности.

"Вкладываем усилия в развитие украинского кино, литературы, музеев и поддержку мотивационных мировоззренческих событий", - говорится в сообщении.

Чтобы улучшать законодательство и государственные институты, "МХП-Громаді" внедряет новое направление работы - адвокация. Для этого директор фонда Татьяна Волочай присоединяется к рабочей группе по разработке законопроекта О меценатстве в сфере культуры. Также, фонд будет обновлять флагманские проекты: "Роби своє", "Час діяти, Україно!", "Лікар для села", "Кіно заради Перемоги".

"Это будут еще более эффективные форматы для развития общин", - сообщили в фонде.

А еще, "МХП-Громаді" налаживает работу вновь созданных структур: отдел Национальных проектов, Отдел привлечения социальных инвестиций и партнерств, Центр по взаимодействию с военными и ветеранами.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.