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Підтримка військових, розвиток кіно, оновлення флагмантських проєктів: в "МХП-Громаді" поділилися планами на 2024 рік

Підтримка військових, розвиток кіно, оновлення флагмантських проєктів: в "МХП-Громаді" поділилися планами на 2024 рік

Київ • УНН

 • 23920 перегляди

Благодійний фонд "МХП-Громаді" ділиться планами на 2024 рік, серед яких, зокрема, продовження підтримки військових та ветеранів, інвестиції в українську культуру та кіно, оновлення флагманських проєктів розвитку громад.

Благодійний фонд "МХП-Громаді" розповів про плани на 2024 рік, передає УНН.

Деталі

Зокрема, благодійники продовжать підтримку військових, ветеранів та їхні родини.

"Робимо цей процес ще більш стратегічним та масштабним", - повідомили в "МХП-Громаді".

Культурний напрям діяльності фонду буде спрямований на формування національної ідентичності.

"Вкладаємо зусилля в розвиток українського кіно, літератури, музеїв та підтримку мотиваційних світоглядних подій", - йдеться у повідомленні.

Щоб покращувати законодавство та державні інституції, "МХП-Громаді" впроваджує новий напрям роботи - адвокація. Для цього директорка фонду Тетяна Волочай долучається до робочої групи з розробки законопроекту Про меценатство в сфері культури. Також, фонд буде оновлювати флагманські проєкти: "Роби своє", "Час діяти, Україно!", "Лікар для села", "Кіно заради Перемоги". "Це будуть ще ефективніші формати для розвитку громад", - повідомили у фонді.

А ще, "МХП-Громаді" налагоджує роботу новостворених структур: відділ Національних проєктів, Відділ залучення соціальних інвестицій та партнерств, Центр із взаємодії з військовими та ветеранами.

Довідка

"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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