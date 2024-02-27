От знаний может зависеть жизнь: "МХП-Громаді" присоединился к обустройству классов безопасности в украинских школах
Киев • УНН
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" помогает с обустройством классов безопасности в школах. Такие классы оборудованы, в частности, манекенами для сердечно-легочной реанимации, симуляторами критического кровотечения, турникетами и аптечками.
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" присоединился к обустройству классов безопасности в украинских школах, передает УНН.
Наш фонд присоединился к обустройству 38 классов безопасности. Последние два открыли в Липовце Винницкой области. Оборудовали классы манекенами для сердечно-легочной реанимации, симуляторами критического кровотечения, турникетами, аптечками, дыхательным мешком АМБУ и т.д
В Украине идет война, что заставляет каждого украинца знать, как взрываются мины, что такое турникеты и почему не стоит самостоятельно выбираться из-под завалов, аргументировали в благотворительном фонде.
"Школьники - не исключение. Отныне уроки по основам безопасности жизни перестали быть "второстепенными". От усвоенных знаний действительно может зависеть жизнь. Собственно и тех, кто рядом", - подчеркивают в "МХП-Громаді".
В благотворительном фонде планируют продолжать эту работу.
"Так же, как и строить и обустраивать укрытия. С 2022 года мы присоединились к обустройству около сотни укрытий. Знаем: даже после Победы они будут нужны, потому что жить нам придется в новых реалиях", - резюмировали в "МХП-Громаді".
Справка
"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.
От знаний может зависеть жизнь: "МХП-Громаді" присоединился к обустройству классов безопасности в украинских школах
Благотворительный фонд "МХП-Громаді" помогает с обустройством классов безопасности в школах. Такие классы оборудованы, в частности, манекенами для сердечно-легочной реанимации, симуляторами критического кровотечения, турникетами и аптечками.
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