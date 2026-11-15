В Таганроге после атаки дронов повреждены 2 электроподстанции и мост

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В ночь на 15 ноября беспилотники атаковали Ростовскую область России. В Таганроге повреждены 2 электроподстанции, из-за чего остановилось движение поездов, а на трассе Р-280 перекрыли мост. В результате атаки погиб 1 человек, еще 4 получили ранения. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, пишет УНН.

Детали

По словам российского чиновника, в Таганроге повреждена электроподстанция, обеспечивающая электроэнергией железнодорожную инфраструктуру. Из-за этого обесточены пути между станциями Таганрог-Пассажирский и Михайловка, а движение поездов на этом участке остановлено.

Кроме того, после атаки вспыхнул пожар на другой электроподстанции, расположенной в квартале Шубин.

В Неклиновском районе повреждено дорожное полотно моста через железнодорожные пути на 64-м километре трассы Р-280. Движение транспорта по мосту полностью перекрыли, а водителей направляют в объезд через Таганрог и село Покровское.

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Отметим, что трасса Р-280 соединяет Ростовскую область с временно оккупированными территориями юга Украины.

По информации губернатора, в Таганроге погиб главный инженер электроподстанции. Еще 4 человека пострадали в результате падения обломков беспилотников на автомобили, находившиеся на трассе и автозаправочной станции.

В ту же ночь об атаке дронов сообщали и в Татарстане. В Нижнекамске возник пожар, предположительно, на территории завода "Нижнекамскнефтехим" — одного из крупнейших нефтехимических предприятий России.

В Таганроге во время атаки дронов могла пострадать важная электроподстанция — OSINT-аналитики