В Таганроге во время атаки дронов могла пострадать важная электроподстанция — OSINT-аналитики
Киев • УНН
OSINT-аналитики назвали подстанцию «Таганрог-10» возможной целью атаки 15 ноября. Официального подтверждения её поражения нет.
В российском Таганроге одной из вероятных целей ночной атаки беспилотников 15 ноября стала электроподстанция "Таганрог-10" напряжением 220 кВ. Объект обеспечивает электроэнергией город и его промышленные предприятия. Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на собственный OSINT-анализ, пишет УНН.
Детали
По оценке аналитиков, удар мог быть направлен по подстанции ПС 220 кВ "Т-10", которая играет важную роль в энергоснабжении Таганрога и промышленной зоны города.
В частности, электроподстанция участвует в обеспечении электроэнергией крупных предприятий, среди которых металлургический завод "ТАГМЕТ".
В то же время глава Таганрога Светлана Камбулова подтвердила атаку беспилотников, заявив о работе российской противовоздушной обороны.
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Камбулова не уточнила количество сбитых беспилотников и места падения обломков.
В настоящее время информации о масштабах возможных повреждений подстанции нет. Официального подтверждения ее поражения также не поступало.
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