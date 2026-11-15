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В Таганроге во время атаки дронов могла пострадать важная электроподстанция — OSINT-аналитики

Киев • УНН

 • 1584 просмотра

OSINT-аналитики назвали подстанцию «Таганрог-10» возможной целью атаки 15 ноября. Официального подтверждения её поражения нет.

В Таганроге во время атаки дронов могла пострадать важная электроподстанция — OSINT-аналитики

В российском Таганроге одной из вероятных целей ночной атаки беспилотников 15 ноября стала электроподстанция "Таганрог-10" напряжением 220 кВ. Объект обеспечивает электроэнергией город и его промышленные предприятия. Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на собственный OSINT-анализ, пишет УНН.

Детали

По оценке аналитиков, удар мог быть направлен по подстанции ПС 220 кВ "Т-10", которая играет важную роль в энергоснабжении Таганрога и промышленной зоны города.

В частности, электроподстанция участвует в обеспечении электроэнергией крупных предприятий, среди которых металлургический завод "ТАГМЕТ".

В то же время глава Таганрога Светлана Камбулова подтвердила атаку беспилотников, заявив о работе российской противовоздушной обороны.

Силами ПВО Минобороны уничтожен БПЛА над городом. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Беспилотная опасность сохраняется

– сообщила она.

Камбулова не уточнила количество сбитых беспилотников и места падения обломков.

В настоящее время информации о масштабах возможных повреждений подстанции нет. Официального подтверждения ее поражения также не поступало.

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Степан Гафтко

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