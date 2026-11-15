У таганрозі під час атаки дронів могла постраждати важлива електропідстанція – OSINT-аналітики
Київ • УНН
OSINT-аналітики назвали підстанцію «Таганрог-10» можливою ціллю атаки 15 листопада. Офіційного підтвердження її ураження немає.
У російському таганрозі однією з імовірних цілей нічної атаки безпілотників 15 листопада стала електропідстанція "Таганрог-10" напругою 220 кВ. Об'єкт забезпечує електроенергією місто та його промислові підприємства. Про це повідомляє ASTRA з посиланням на власний OSINT-аналіз, пише УНН.
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За оцінкою аналітиків, удар міг бути спрямований по підстанції ПС 220 кВ "Т-10", яка відіграє важливу роль в енергопостачанні таганрога та промислової зони міста.
Зокрема, електропідстанція бере участь у забезпеченні електроенергією великих підприємств, серед яких металургійний завод "ТАГМЕТ".
Водночас очільниця таганрога світлана камбулова підтвердила атаку безпілотників, заявивши про роботу російської протиповітряної оборони.
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камбулова не уточнила кількість збитих безпілотників і місця падіння уламків.
Наразі інформації про масштаби можливих пошкоджень підстанції немає. Офіційного підтвердження її ураження також не надходило.
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