У росії закінчуються охочі воювати проти України – влада Башкортостану вперше офіційно визнала проблему
Київ • УНН
Влада Башкортостану скоротила виплати контрактникам через зменшення охочих воювати. Регіон має найбільше підтверджених втрат у РФ.
У російському Башкортостані влада вперше офіційно визнала скорочення кількості охочих підписувати контракти з міноборони рф для участі у війні проти України. Регіон, який має найбільшу кількість підтверджених загиблих серед усіх суб'єктів росії, змушений скорочувати витрати на залучення нових військових. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.
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У пояснювальній записці до проєкту бюджету Башкортостану на 2027–2028 роки від 11 листопада місцева влада прямо вказала на зменшення кількості громадян, які укладають військові контракти.
Саме цим чиновники пояснили скорочення фінансування одноразових виплат контрактникам із 13,6 млрд до 12,6 млрд рублів. Водночас регіональна виплата за підписання контракту поки залишається на рівні 1 млн рублів.
Башкортостан зазнав найбільших втрат у війні проти України
За підрахунками "Медіазони", станом на листопад 2026 року підтверджено загибель 11 990 жителів Башкортостану на війні проти України.
Це найбільший показник серед усіх російських регіонів. Кількість загиблих становить майже 0,3% населення республіки та наближається до офіційних втрат усього СРСР за десятирічну війну в Афганістані, де загинула 15 051 людина.
Водночас Башкортостан переживає серйозні бюджетні проблеми. За перше півріччя 2026 року дефіцит регіонального бюджету сягнув 17,1 млрд рублів, а надходження від податку на прибуток скоротилися на 38%.
Через нестачу коштів місцева влада вже скоротила витрати на вуличне освітлення, у 20 разів зменшила регіональні виплати родинам загиблих військових та вирішила продати частину акцій "Башнефти".
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