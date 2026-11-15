В России заканчиваются желающие воевать против Украины — власти Башкортостана впервые официально признали проблему
Киев • УНН
Власти Башкортостана сократили выплаты контрактникам из-за уменьшения числа желающих воевать. В регионе зафиксировано наибольшее подтверждённое количество потерь в РФ.
В российском Башкортостане власти впервые официально признали сокращение числа желающих подписывать контракты с Минобороны РФ для участия в войне против Украины. Регион, который имеет наибольшее количество подтверждённых погибших среди всех субъектов России, вынужден сокращать расходы на привлечение новых военнослужащих. Об этом сообщает The Moscow Times, пишет УНН.
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В пояснительной записке к проекту бюджета Башкортостана на 2027–2028 годы от 11 ноября местные власти прямо указали на уменьшение числа граждан, заключающих военные контракты.
Именно этим чиновники объяснили сокращение финансирования единовременных выплат контрактникам с 13,6 млрд до 12,6 млрд рублей. При этом региональная выплата за подписание контракта пока остаётся на уровне 1 млн рублей.
Башкортостан понёс наибольшие потери в войне против Украины
По подсчётам «Медиазоны», по состоянию на ноябрь 2026 года подтверждена гибель 11 990 жителей Башкортостана на войне против Украины.
Это самый высокий показатель среди всех российских регионов. Число погибших составляет почти 0,3% населения республики и приближается к официальным потерям всего СССР за десятилетнюю войну в Афганистане, где погиб 15 051 человек.
В то же время Башкортостан переживает серьёзные бюджетные проблемы. За первое полугодие 2026 года дефицит регионального бюджета достиг 17,1 млрд рублей, а поступления от налога на прибыль сократились на 38%.
Из-за нехватки средств местные власти уже сократили расходы на уличное освещение, в 20 раз уменьшили региональные выплаты семьям погибших военнослужащих и решили продать часть акций «Башнефти».
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