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У таганрозі після атаки дронів пошкоджено 2 електропідстанції та міст

Київ • УНН

 • 28 перегляди

У таганрозі після атаки дронів загинув інженер, четверо людей постраждали. Пошкоджені підстанції зупинили рух поїздів, міст перекрили.

У таганрозі після атаки дронів пошкоджено 2 електропідстанції та міст
Фото ілюстративне

У ніч на 15 листопада безпілотники атакували ростовську область росії. У таганрозі пошкоджено 2 електропідстанції, через що зупинився рух поїздів, а на трасі Р-280 перекрили міст. Унаслідок атаки загинула 1 людина, ще 4 дістали поранення. Про це повідомив губернатор ростовської області юрій слюсар, пише УНН.

Деталі

За словами російського посадовця, у таганрозі пошкоджено електропідстанцію, яка забезпечує електроенергією залізничну інфраструктуру. Через це знеструмлено колії між станціями Таганрог-Пасажирський та Михайлівка, а рух поїздів на цій ділянці зупинено.

Крім того, після атаки спалахнула пожежа на іншій електропідстанції, розташованій у кварталі Шубін.

У Неклинівському районі пошкоджено дорожнє полотно мосту через залізничні колії на 64-му кілометрі траси Р-280. Рух транспорту мостом повністю перекрили, а водіїв спрямовують в об'їзд через таганрог і село Покровське.

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Зазначимо, що траса Р-280 сполучає ростовську область із тимчасово окупованими територіями півдня України.

За інформацією губернатора, у таганрозі загинув головний інженер електропідстанції. Ще 4 людини постраждали внаслідок падіння уламків безпілотників на автомобілі, які перебували на трасі та автозаправній станції.

Тієї ж ночі про атаку дронів повідомляли й у Татарстані. У Нижньокамську виникла пожежа, імовірно, на території заводу "Нижньокамськнафтохім" – одного з найбільших нафтохімічних підприємств росії.

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Степан Гафтко

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