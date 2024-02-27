Від знань може залежати життя: "МХП-Громаді" долучився до облаштування класів безпеки в українських школах
Київ • УНН
Благодійний фонд "МХП-Громаді" допомогає з облаштуванням класів безпеки в школах. Такі класи обладнені, зокрема, манекенами для серцево-легеневої реанімації, симуляторами критичної кровотечі, турнікетами та аптечками.
Благодійний фонд "МХП-Громаді" долучився до облаштування класів безпеки в українських школах, передає УНН.
Наш фонд долучився до облаштування 38 класів безпеки. Останні два відкрили у Липовці на Вінниччині. Обладнали класи манекенами для серцево-легеневої реанімації, симуляторами критичної кровотечі, турнікетами, аптечками, дихальним мішком АМБУ тощо
В Україні триває війна, що змушує кожного українця знати, як вибухають міни, що таке турнікети і чому не варто самотужки вибиратися з-під завалів, аргументували в благодійному фонді.
"Школярі - не виключення. Віднині уроки з основ безпеки життя перестали бути "другорядними". Від засвоєних знань справді може залежити життя. Власне і тих, хто поруч", - підкреслюють в "МХП-Громаді".
В благодійному фонді планують продовжувати цю роботу.
"Так само, як і будувати та облаштовувати укриття. З 2022 ми долучилися до облаштування близько сотні укриттів. Знаємо: навіть після Перемоги вони будуть потрібні, бо жити нам доведеться в нових реаліях", - резюмували в "МХП-Громаді".
Довідка
"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.