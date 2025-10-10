$41.400.09
"Звитяга Нескорених": в Мироновке ветераны установят рекорд Украины по инвастронгу

Киев • УНН

 • 636 просмотра

19 октября в Мироновке состоятся инклюзивные соревнования по стронгмену "Звитяга Нескорених", где восемь ветеранов попытаются протянуть два автобуса общим весом более 36 тонн для установления национального рекорда. Мероприятие организовано при поддержке ОО "Федерация стронгмена Украины" и МХП с целью реинтеграции военных через спорт.

"Звитяга Нескорених": в Мироновке ветераны установят рекорд Украины по инвастронгу

19 октября в Мироновке (Киевская область) состоятся инклюзивные соревнования по стронгмену "Звитяга Нескорених" — событие, которое объединит военных, ветеранов и всех, кто ежедневно доказывает: сила – в несокрушимом духе, передает УНН.

Ключевым элементом соревнований станет установление национального рекорда Украины по инвастронгу. Восемь спортсменов-ветеранов попытаются протянуть два автобуса с пассажирами — общий вес составит более 36 тонн. Рекорд будут фиксировать представители Национального реестра рекордов Украины.

Соревнования пройдут при поддержке ОО "Федерация стронгмена Украины" в рамках программы реинтеграции военных и ветеранов "МХП Поруч", которую реализует компания МХП совместно с Благотворительным фондом "МХП-Громаді".

Участники продемонстрируют выносливость в четырех дисциплинах: жим лежа, аэробайк, гребля на тренажере и рывок гири. Для гостей предусмотрены и другие активности: мастер-классы, тренировки для детей и знакомство с историями ветеранов, которые проходят путь восстановления через спорт.

"Спорт — это лучший метод адаптации и реабилитации для ветеранов. Во время тренировок исчезает напряжение, мысли сосредотачиваются на работе тела, и постепенно появляется внутреннее спокойствие", — рассказывает Ярослав Гуленко, ветеран, тренер спортивного зала МЗВКК.

Подобные мероприятия — часть более широкой инициативы компании, направленной на поддержку военных и ветеранов, развитие адаптивного спорта и создание безбарьерных возможностей в громадах.

"Мы убеждены, что спорт — это мощный драйвер реинтеграции. Он помогает ветеранам восстановить физическое и эмоциональное здоровье, найти сообщество и мотивацию двигаться дальше. "Звитяга Нескорених" — пример того, как совместными усилиями бизнеса, громад и спортивных организаций можно создать пространство для восстановления и силы", — отмечают в Благотворительном фонде "МХП-Громаді".

Соревнования призваны привлечь внимание к развитию адаптивного спорта в громадах и показать, как физическая активность помогает ветеранам восстанавливать здоровье, уверенность и чувство общности и становится двигателем изменений в обществе.

Приглашаем всех желающих присоединиться, поддержать участников и ощутить дух настоящей Победы.

Когда: 19 октября

Где: Мироновка

Регистрация участников продолжается до 12 октября по ссылке:

Категория "Ветераны": https://forms.gle/AfkK1cF7MnerTsg96

Категория "Милитари": https://forms.gle/i7UR4LdiWqKhbSgk6

Лилия Подоляк

Общество
Киевская область
благотворительность
Мироновка
ПрАО МХП