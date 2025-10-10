"Звитяга Нескорених": в Мироновке ветераны установят рекорд Украины по инвастронгу

19 октября в Мироновке состоятся инклюзивные соревнования по стронгмену "Звитяга Нескорених", где восемь ветеранов попытаются протянуть два автобуса общим весом более 36 тонн для установления национального рекорда. Мероприятие организовано при поддержке ОО "Федерация стронгмена Украины" и МХП с целью реинтеграции военных через спорт.