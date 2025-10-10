"Звитяга Нескорених": у Миронівці ветерани встановлять рекорд України із інвастронгу

19 жовтня в Миронівці (Київська область) відбудуться інклюзивні змагання зі стронгмену "Звитяга Нескорених" — події, яка об’єднає військових, ветеранів і всіх, хто щодня доводить: сила – у незламному дусі, передає УНН.

Ключовим елементом змагань стане встановлення національного рекорду України з інвастронгу. Вісім спортсменів-ветеранів спробують протягнути два автобуси з пасажирами — загальна вага складе понад 36 тонн. Рекорд фіксуватимуть представники Національного реєстру рекордів України.

Змагання пройдуть за підтримки ГО "Федерація стронгмену України" у межах програми реінтеграції військових та ветеранів "МХП Поруч", яку реалізує компанія МХП спільно з Благодійним фондом "МХП-Громаді".

Учасники продемонструють витривалість у чотирьох дисциплінах: жим лежачи, аеробайк, веслування на тренажері та ривок гирі. Для гостей передбачені й інші активності: майстер-класи, тренування для дітей і знайомство з історіями ветеранів, які проходять шлях відновлення через спорт.

"Спорт — це найкращий метод адаптації та реабілітації для ветеранів. Під час тренувань зникає напруга, думки зосереджуються на роботі тіла, і поступово з’являється внутрішній спокій", — розповідає Ярослав Гуленко, ветеран, тренер спортивного залу МЗВКК.

Подібні заходи — частина ширшої ініціативи компанії, що спрямована на підтримку військових та ветеранів, розвиток адаптивного спорту та створення безбар’єрних можливостей у громадах.

"Ми переконані, що спорт — це потужний драйвер реінтеграції. Він допомагає ветеранам відновити фізичне та емоційне здоров’я, знайти спільноту й мотивацію рухатися далі. . "Звитяга Нескорених" — приклад того, як спільними зусиллями бізнесу, громад і спортивних організацій можна створити простір для відновлення та сили", — зазначають у Благодійному фонді "МХП-Громаді".

Змагання покликані привернути увагу до розвитку адаптивного спорту в громадах і показати, як фізична активність допомагає ветеранам відновлювати здоров’я, упевненість і відчуття спільності та стає рушієм змін у суспільстві.

Запрошуємо всіх охочих долучитися, підтримати учасників та відчути дух справжньої Звитяги.

Коли: 19 жовтня

Де: Миронівка

Реєстрація учасників триває до 12 жовтня за посиланням:

Категорія "Ветерани": https://forms.gle/AfkK1cF7MnerTsg96

Категорія "Мілітарі": https://forms.gle/i7UR4LdiWqKhbSgk6