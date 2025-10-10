$41.400.09
Зарядні пристрої, газові плити та генератори: скільки коштує комфорт під час відключеньPhoto
Черкащину повністю заживили, проте аварійні відключення тривають у 7 областях та Києві - Міненерго
Відбір на Чемпіонат світу-2026: де дивитися поєдинок Ісландія - Україна, хто фаворит PhotoVideo
Які країни Європи помічали підозрілі дрони у своєму повітряному просторі: чи збиватимуть їх
Не Трамп: Нобелівську премію миру 2025 року отримала венесуельська опозиціонерка Марія Коріна МачадоPhoto
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
"Звитяга Нескорених": у Миронівці ветерани встановлять рекорд України із інвастронгу

Київ • УНН

19 жовтня в Миронівці відбудуться інклюзивні змагання зі стронгмену "Звитяга Нескорених", де вісім ветеранів спробують протягнути два автобуси загальною вагою понад 36 тонн для встановлення національного рекорду. Захід організовано за підтримки ГО "Федерація стронгмену України" та МХП з метою реінтеграції військових через спорт.

"Звитяга Нескорених": у Миронівці ветерани встановлять рекорд України із інвастронгу

19 жовтня в Миронівці (Київська область) відбудуться інклюзивні змагання зі стронгмену "Звитяга Нескорених"  — події, яка об’єднає військових, ветеранів і всіх, хто щодня доводить: сила – у незламному дусі, передає УНН.

Ключовим елементом змагань стане встановлення національного рекорду України з інвастронгу. Вісім спортсменів-ветеранів спробують протягнути два автобуси з пасажирами — загальна вага складе понад 36 тонн. Рекорд фіксуватимуть представники Національного реєстру рекордів України.

Змагання пройдуть за підтримки ГО "Федерація стронгмену України" у межах програми реінтеграції військових та ветеранів "МХП Поруч", яку реалізує компанія МХП спільно з Благодійним фондом "МХП-Громаді".

Учасники продемонструють витривалість у чотирьох дисциплінах: жим лежачи, аеробайк, веслування на тренажері та ривок гирі. Для гостей передбачені й інші активності: майстер-класи, тренування для дітей і знайомство з історіями ветеранів, які проходять шлях відновлення через спорт.

"Спорт — це найкращий метод адаптації та реабілітації для ветеранів. Під час тренувань зникає напруга, думки зосереджуються на роботі тіла, і поступово з’являється внутрішній спокій", — розповідає Ярослав Гуленко, ветеран, тренер спортивного залу МЗВКК. 

Подібні заходи —  частина ширшої ініціативи компанії, що спрямована на підтримку військових та ветеранів, розвиток адаптивного спорту та створення безбар’єрних можливостей у громадах.

"Ми переконані, що спорт — це потужний драйвер реінтеграції. Він допомагає ветеранам відновити фізичне та емоційне здоров’я, знайти спільноту й мотивацію рухатися далі. . "Звитяга Нескорених" — приклад того, як спільними зусиллями бізнесу, громад і спортивних організацій можна створити простір для відновлення та сили", — зазначають у Благодійному фонді "МХП-Громаді".

Змагання покликані привернути увагу до розвитку адаптивного спорту в громадах і показати, як фізична активність допомагає ветеранам відновлювати здоров’я, упевненість і відчуття спільності та стає рушієм змін у суспільстві.

Запрошуємо всіх охочих долучитися, підтримати учасників та відчути дух справжньої Звитяги.

Коли: 19 жовтня

Де: Миронівка

Реєстрація учасників триває до 12 жовтня за посиланням:

Категорія "Ветерани": https://forms.gle/AfkK1cF7MnerTsg96

Категорія "Мілітарі": https://forms.gle/i7UR4LdiWqKhbSgk6 

Лілія Подоляк

Суспільство
Київська область
благодійність
Миронівка
ПрАТ МХП