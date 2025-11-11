$41.960.02
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Победители конкурса "PROзростання": 281 участник получит гранты на развитие и обучение

Киев • УНН

 • 320 просмотра

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" и компания МХП объявили победителей грантового конкурса "PROзростання". В 2025 году бюджет конкурса увеличился до 4,3 млн грн, а 281 победитель получит до 15 000 грн на профессиональное развитие и обучение.

Победители конкурса "PROзростання": 281 участник получит гранты на развитие и обучение

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" совместно с компанией МХП объявили победителей грантового конкурса "PROзростання", который поддерживает профессиональное развитие и обучение жителей небольших сел и городов. В 2025 году бюджет конкурса вырос почти в десять раз, до 4,3 млн грн, передает УНН.

В этом году организаторы получили 453 заявки от жителей 17 громад Киевской, Черкасской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Сумской и Львовской областей. Это свидетельствует о желании людей вкладывать время и ресурсы в свое обучение, чтобы стать движущей силой развития своих громад.

"Грантовый конкурс "PROзростання" продолжает поддерживать местных лидеров, которые работают для восстановления и развития громад. Благодаря масштабированию программы в этом году еще больше участников получат гранты, реализуют свой потенциал через обучение, закупку необходимого оборудования для работы и развития важных социальных инициатив", — сообщил Владимир Забела, руководитель группы регионального развития МХП.

Экспертную комиссию конкурса в этом году возглавили:

  • Людмила Тоболина — полуфиналистка мировой премии Global Teacher Prize 2023, член Образовательного совета компании EdEra, тренер Образовательного фонда «MriyDiy»;
    • Владимир Забела — руководитель группы регионального развития МХП;
      • Ростислав Семка — председатель правления Общественной организации «Образование 360», член Youth Leadership Council в Global Fund for Children, стипендиат Eastern Partnership Civil Society Fellowship Program;
        • Александр Пахолюк — директор БФ «МХП-Громаді»;

          После питчинга проектов, состоявшихся в общинах, конкурсная комиссия определила 281 победителя, которые получат до 15 000 грн для повышения квалификации, развития навыков и внедрения инноваций в социально-гуманитарной, медицинской и культурно-исторической сферах.

          Распределение победителей по громадам: Бобрицкая — 10 победителей, Кагарлыкская — 20 победителей, Каневская — 20 победителей, Корсунь-Шевченковская — 20 победителей, Липлявская — 10 победителей, Мироновская — 20 победителей, Петриковская — 16 победителей, Степанецкая — 10 победителей, Барышевская — 20 победителей, Бородянская — 16 победителей, Вороньковская — 10 победителей, Макаровская — 20 победителей, Роменская — 20 победителей, Белогорская — 17 победителей, Городенковская — 20 победителей, Рудковская — 20 победителей, Теофипольская — 12 победителей. С полным перечнем победителей можно ознакомиться на сайте Фонда.

          Половина проектов ориентирована на обучение и повышение квалификации. Другая часть — на приобретение необходимого оборудования для обучения и воплощения социальных, образовательных и культурных проектов.

          Напомним, "PROзростання" — инновационный грантовый проект, направленный на развитие человеческого потенциала в громадах через поддержку индивидуального профессионального роста и обучения. Инициатива была запущена БФ "МХП-Громаді" в августе 2024 года. Программа предоставляет гранты от 5 000 до 15 000 гривен на обучение, издание книг, участие в конференциях и форумах для обмена опытом. Конкурс впервые был реализован в двух пилотных громадах — Мироновской и Каневской. Тогда было поддержано 40 проектов, из которых 33 касались обучения, 6 — закупки оборудования, а один — организации мероприятия.

          Лилия Подоляк

          Общество
          Львовская область
          Хмельницкая область
          Ивано-Франковская область
          Сумская область
          Киевская область
          Черкасская область
          Днепропетровская область
          благотворительность
          Мироновка
          Канив
          ПрАО МХП
          Рудки
          Бородянка