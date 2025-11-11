Переможці конкурсу "PROзростання": 281 учасник отримає гранти на розвиток та навчання
Благодійний фонд "МХП-Громаді" спільно з компанією МХП оголосили переможців грантового конкурсу "PROзростання", який підтримує професійний розвиток і навчання жителів невеликих сіл та міст. У 2025 році бюджет конкурсу зріс майже вдесятеро, до 4,3 млн грн, передає УНН.
Цього року організатори отримали 453 заявки від жителів 17 громад Київської, Черкаської, Хмельницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Сумської та Львівської областей. Це свідчить про бажання людей вкладати час і ресурси в своє навчання, щоб стати рушійною силою розвитку своїх громад.
"Грантовий конкурс "PROзростання" продовжує підтримувати місцевих лідерів, які працюють для відновлення та розвитку громад. Завдяки масштабуванню програми цього року ще більше учасників отримають гранти реалізуються свій потенціал через навчання, закупівлю необхідного обладнання для роботи та розвитку важливих соціальних ініціатив", — повідомив Володимир Забела, керівник групи регіонального розвитку МХП.
Експертну комісію конкурсу цього року очолили:
- Людмила Тоболіна — півфіналістка світової премії Global Teacher Prize 2023, членкиня Освітньої ради компанії EdEra, тренерка Освітньої фундації «MriyDiy»;
- Володимир Забела — керівник групи регіонального розвитку МХП;
- Ростислав Семка — голова правління Громадської організації «Освіта 360», член Youth Leadership Council в Global Fund for Children, стипендіат Eastern Partnership Civil Society Fellowship Program;
- Олександр Пахолюк — директор БФ «МХП-Громаді»;
Після пітчингу проєктів, що відбулися в громадах, конкурсна комісія визначила 281 переможця, які отримають до 15 000 грн для підвищення кваліфікації, розвитку навичок і впровадження інновацій у соціально-гуманітарній, медичній та культурно-історичній сферах.
Розподіл переможців за громадами: Бобрицька — 10 переможців, Кагарлицька — 20 переможців, Канівська — 20 переможців, Корсунь-Шевченківська — 20 переможців, Ліплявська — 10 переможців, Миронівська — 20 переможців, Петриківська — 16 переможців, Степанецька — 10 переможців, Баришівська — 20 переможців, Бородянська — 16 переможців, Вороньківська — 10 переможців, Макарівська — 20 переможців, Роменська — 20 переможців, Білогірська — 17 переможців, Городенківська — 20 переможців, Рудківська — 20 переможців, Теофіпольська — 12 переможців. З повним переліком переможців можна ознайомитися на сайті Фонду.
Половина проєктів орієнтована на навчання та підвищення кваліфікації. Інша частина — на придбання необхідного обладнання для навчання та втілення соціальних, освітніх і культурних проєктів.
Нагадаємо, "PROзростання" — інноваційний грантовий проєкт, спрямований на розвиток людського потенціалу в громадах через підтримку індивідуального професійного зростання та навчання. Ініціативу започаткував БФ "МХП-Громаді" у серпні 2024 року. Програма надає гранти від 5 000 до 15 000 гривень на навчання, видавництво книг, участь у конференціях і форумах для обміну досвідом. Конкурс вперше реалізували в двох пілотних громадах — Миронівській та Канівській. Тоді було підтримано 40 проєктів, із яких 33 стосувалися навчання, 6 — закупівлі обладнання, а один — організації події.