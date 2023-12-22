"Роби своє": сотни украинцев запустили собственное дело благодаря конкурсу бизнес-идей от МХП-Громаді

Несмотря на войну украинцы пекут хлеб, начинают экофермы, занимаются пчеловодством, ягодным бизнесом. Все это - в рамках конкурса бизнес-идей "Роби своє", который стимулирует развитие предпринимательской активности и малого бизнеса в Украине, передает УНН.

Детали

Так, к примеру, одна из победительниц конкурса Ольга Криванчик занимается выращиванием голубики. Из-за войны женщина оказалась на Днепропетровщине "без ничего". Однако не сдалась: разработала бизнес-план, подала заявку и выиграла финансирование с проектом "Выращивание голубики в контейнерах".

"Эта победа дала силы мечтать дальше: о продаже саженцев, переработке ягоды на конфитюр, приобретении теплицы, выращивании клубники...", - комментирует она.

В свою очередь Василий Паук из с. Шибалин Тернопольской области за грантовые 97 900 грн приобрел аппарат шоковой заморозки и две холодильные камеры.

"Теперь я могу удерживать цену на голубику, потому что урожай не пропадет. А затем могу планировать расширение площади под ягоду, и своим маленьким делом делать вклад в развитие общества", - говорит предприниматель.

В МХП-Громаді убеждены, что экономика, которую питают предприниматели - один из китов, на которых держится способность украинского государства.

Напомним.

В конце мая организаторы конкурса бизнес-идей для предпринимателей в малых городах и селах "Роби своє" объявили победителей 2023 года. В этом году благотворительный фонд "МХП-Громаді", который был организатором конкурса, поддержал 80 бизнес-проектов на общую сумму более 7,4 млн грн.

Всего было получено 615 заявок от малых предпринимателей со всей страны. В частности, больше всего бизнес-идей подавали в Киевской (22%), Черкасской (12%), Днепропетровской (11%), Винницкой (9%) и Львовской (9%) областях.

Основными критериями для отбора победителей стали инновационность проектов, экономическая составляющая, создание новых рабочих мест, социальная значимость и привлечение к бизнесу или работе переселенцев. Грантовую поддержку получили как действующие бизнесы, которые расширяются или релоцируются, так и предприниматели, которые имеют бизнес-идею и только ищут финансирование для ее реализации.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.