"Роби своє": сотни украинцев запустили собственное дело благодаря конкурсу бизнес-идей от МХП-Громаді
Киев • УНН
Сотни украинцев начали собственный бизнес, включая выпечку хлеба и экофермерство, благодаря конкурсу бизнес-идей "Роби своє", организованному "МХП-Громаді", несмотря на продолжающиеся военные вызовы. Победители получили финансирование на реализацию своих инновационных проектов, ориентированных на потребности громад.
Несмотря на войну украинцы пекут хлеб, начинают экофермы, занимаются пчеловодством, ягодным бизнесом. Все это - в рамках конкурса бизнес-идей "Роби своє", который стимулирует развитие предпринимательской активности и малого бизнеса в Украине, передает УНН.
Детали
Так, к примеру, одна из победительниц конкурса Ольга Криванчик занимается выращиванием голубики. Из-за войны женщина оказалась на Днепропетровщине "без ничего". Однако не сдалась: разработала бизнес-план, подала заявку и выиграла финансирование с проектом "Выращивание голубики в контейнерах".
"Эта победа дала силы мечтать дальше: о продаже саженцев, переработке ягоды на конфитюр, приобретении теплицы, выращивании клубники...", - комментирует она.
В свою очередь Василий Паук из с. Шибалин Тернопольской области за грантовые 97 900 грн приобрел аппарат шоковой заморозки и две холодильные камеры.
"Теперь я могу удерживать цену на голубику, потому что урожай не пропадет. А затем могу планировать расширение площади под ягоду, и своим маленьким делом делать вклад в развитие общества", - говорит предприниматель.
В МХП-Громаді убеждены, что экономика, которую питают предприниматели - один из китов, на которых держится способность украинского государства.
Напомним.
В конце мая организаторы конкурса бизнес-идей для предпринимателей в малых городах и селах "Роби своє" объявили победителей 2023 года. В этом году благотворительный фонд "МХП-Громаді", который был организатором конкурса, поддержал 80 бизнес-проектов на общую сумму более 7,4 млн грн.
Всего было получено 615 заявок от малых предпринимателей со всей страны. В частности, больше всего бизнес-идей подавали в Киевской (22%), Черкасской (12%), Днепропетровской (11%), Винницкой (9%) и Львовской (9%) областях.
Основными критериями для отбора победителей стали инновационность проектов, экономическая составляющая, создание новых рабочих мест, социальная значимость и привлечение к бизнесу или работе переселенцев. Грантовую поддержку получили как действующие бизнесы, которые расширяются или релоцируются, так и предприниматели, которые имеют бизнес-идею и только ищут финансирование для ее реализации.
Справка
"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.
"Роби своє": сотни украинцев запустили собственное дело благодаря конкурсу бизнес-идей от МХП-Громаді
Сотни украинцев начали собственный бизнес, включая выпечку хлеба и экофермерство, благодаря конкурсу бизнес-идей "Роби своє", организованному "МХП-Громаді", несмотря на продолжающиеся военные вызовы. Победители получили финансирование на реализацию своих инновационных проектов, ориентированных на потребности громад.
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