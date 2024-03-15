"Роби своє": переселенец из Донецкой области основал в Черкасской области грибную ферму

Переселенец из Лимана, что в Донецкой области, Юрий Душенко победил в конкурсе бизнес идей "Роби своє", и создал в Черкасской области грибную ферму, передает УНН.

Детали

С начала полномасштабного вторжения Юрий оставил свой дом и переехал в Звенигородку, что в Черкасской области. Там он подался на конкурс грантов и выиграл один из них.

"Благодаря тому, что нас профинансировали, мы смогли закупить то оборудование, которое в минимальном количестве требовалось для запуска хотя бы небольшого производства, выращивания грибочков", - рассказывает Юрий.

По его словам, он усовершенствовал технологию выращивания, благодаря чему за три месяца удалось собрать три тонны грибов с одной камеры.

Конкурс бизнес-идей "Роби своє" проводится уже 5 лет подряд. В этом году суммарный бюджет грантов составляет 10 млн гривен. Планируется поддержать бизнесы 80 предпринимателей.

"Особое внимание хотим уделить поддержке бизнеса ветеранов, их семей, а также семей, потерявших близких на войне", - говорит директор БФ "МХП - Громаді" Татьяна Волочай.

Ветеран, студент и кондитер: стартовал новый сезон конкурса бизнес-идей "Роби своє"

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.