Ветеран, студент и кондитер: стартовал новый сезон конкурса бизнес-идей "Роби своє"

12 марта стартовал новый грантовый сезон конкурса бизнес-идей "Роби своє" от Благотворительного фонда "МХП - Громаді". Бюджет грантов в этом году - 10 млн грн. Организаторы планируют поддержать до 80 предпринимателей в 13 областях Украины, передает УНН.

Детали

Участие в конкурсе могут принять ветераны, военные и их семьи, а также предприниматели, пострадавшие во время полномасштабного вторжения, и жители громады, которые только планируют создать новый бизнес.

"За последние 2 года мы поддержали более 150 микробизнесов на общую сумму 18 млн грн. Сегодня у нас новый этап, новый сезон конкурса "Роби своє", в рамках которого мы планируем поддержать еще более 70 идей.

Особое внимание, особое значение мы хотим уделить в этом году бизнес-идеям, бизнесам ветеранов и их семей. Это - наше сознательное решение поддержать тех, кто отдал свое здоровье за борьбу Украины", - комментирует директор благотворительного фонда "МХП-Громаді" Татьяна Волочай.

О ключевых требованиях к проектам рассказал руководитель отдела национальных проектов "МХП - Громаді" Владимир Панченко.

"Первое - это географическое расположение. Мы поддерживаем конкретно 13 областей, и предприниматели должны быть именно из этих областей для того, чтобы в дальнейшем налоги шли в эти области.

Следующее требование - это заполненная в соответствии с требованиями аппликационная форма. У нас есть приоритетные направления, такие как поддержка ветеранов и их семей, и дополнительно - чтобы данный бизнес-проект был полезным для общества. То есть, чтобы предприниматель написал, для чего это важно, что он может улучшить, для чего это вообще нужно обществу", - рассказал он.

Победители конкурса "Роби своє" имеют возможность воспользоваться комплексным пакетом поддержки. Кроме гранта в размере 100 000 гривен, они получают доступ к учебной программе, которая включает курсы от ведущих специалистов по маркетингу, бизнес-планированию, бухгалтерскому учету и другим ключевым аспектам для развития бизнеса. Благотворительный фонд "МХП-Громаді" берет на себя ответственность за уплату налогов с гранта.

По предварительным расчетам, участники, которые победили в 2023 году, вместе уплатили более 3 миллионов гривен налогов в свои громады. Это свидетельствует о том, что конкурс "Роби своє" не только способствует развитию малого и среднего бизнеса, но и значительно влияет на развитие местных громад.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 9 апреля.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел.

С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.