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"Укрзализныця" обещает восстановить поврежденный из-за обстрела рф участок в Киевской области до конца суток

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Поезда Трипольского направления временно будут курсировать через Фастов без остановки на Выдубичах. Возможны незначительные задержки поездов.

"Укрзализныця" обещает восстановить поврежденный из-за обстрела рф участок в Киевской области до конца суток

Поврежденный из-за российской атаки железнодорожный участок в Киевской области планируют восстановить до конца суток. Поезда Трипольского направления временно будут курсировать через Фастов без остановки на Выдубичах, возможны временные задержки поездов, сообщила в пятницу пресс-служба "Укрзализныци", передает УНН

Работы по восстановлению поврежденного в результате вражеской атаки железнодорожного участка в Киевской области планируется закончить до конца текущих суток. В это время поезда Трипольского направления будут курсировать резервным маршрутом через Фастов (соответственно без остановки на станции Выдубичи). В связи с этим возможны незначительные задержки

- говорится в сообщении Укрзализныци.

Будут курсировать до/из станции Подгорцы следующие поезда:

  • №6702/01 – маршрутом Подгорцы – Мироновка (вместо Киев – Мироновка);
    • №6724/23 – маршрутом Мироновка – Подгорцы (вместо Мироновка – Киев);
      • №6704/03 – маршрутом Подгорцы – Мироновка (вместо Киев-Волынский – Мироновка).

        Все отклонения от графика поездов дальнего следования можно увидеть на портале

        Ранее

        Сообщалось, что вражеским обстрелом повреждены пути в Киевской области, ряд поездов трипольского направления будут следовать резервным маршрутом через Фастов (соответственно без остановки по станции Выдубичи).

        Татьяна Краевская

        Татьяна Краевская

        ВойнаКиев
        Киевская область
        Fastiv
        Украинские железные дороги
        Мироновка
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