"Укрзализныця" обещает восстановить поврежденный из-за обстрела рф участок в Киевской области до конца суток
Киев • УНН
Поезда Трипольского направления временно будут курсировать через Фастов без остановки на Выдубичах. Возможны незначительные задержки поездов.
Поврежденный из-за российской атаки железнодорожный участок в Киевской области планируют восстановить до конца суток. Поезда Трипольского направления временно будут курсировать через Фастов без остановки на Выдубичах, возможны временные задержки поездов, сообщила в пятницу пресс-служба "Укрзализныци", передает УНН.
Работы по восстановлению поврежденного в результате вражеской атаки железнодорожного участка в Киевской области планируется закончить до конца текущих суток. В это время поезда Трипольского направления будут курсировать резервным маршрутом через Фастов (соответственно без остановки на станции Выдубичи). В связи с этим возможны незначительные задержки
Будут курсировать до/из станции Подгорцы следующие поезда:
- №6702/01 – маршрутом Подгорцы – Мироновка (вместо Киев – Мироновка);
- №6724/23 – маршрутом Мироновка – Подгорцы (вместо Мироновка – Киев);
- №6704/03 – маршрутом Подгорцы – Мироновка (вместо Киев-Волынский – Мироновка).
Все отклонения от графика поездов дальнего следования можно увидеть на портале.
Ранее
Сообщалось, что вражеским обстрелом повреждены пути в Киевской области, ряд поездов трипольского направления будут следовать резервным маршрутом через Фастов (соответственно без остановки по станции Выдубичи).