"Укрзалізниця" обіцяє відновити пошкоджену через обстріл рф ділянку на Київщині до кінця доби
Київ • УНН
Поїзди Трипільського напрямку тимчасово курсуватимуть через Фастів без зупинки на Видубичах. Можливі незначні затримки поїздів.
Пошкоджену через російську атаку залізничну ділянку у Київській області планують відновити до кінця доби. Поїзди Трипільського напрямку тимчасово курсуватимуть через Фастів без зупинки на Видубичах, можливі тимчасові затримки поїздів, повідомила у п'ятницю пресслужба "Укрзалізниці", передає УНН.
Роботи з відновлення пошкодженої внаслідок ворожої атаки залізничної ділянки на Київщині планується закінчити до кінця поточної доби. У цей час поїзди Трипільського напрямку курсуватимуть резервним маршрутом через Фастів (відповідно без зупинки на станції Видубичі). У зв’язку з цим можливі незначні затримки
Курсуватимуть до/з станції Підгірці такі потяги:
- №6702/01 – маршрутом Підгірці – Миронівка (замість Київ – Миронівка);
- №6724/23 – маршрутом Миронівка – Підгірці (замість Миронівка – Київ);
- №6704/03 – маршрутом Підгірці – Миронівка (замість Київ-Волинський – Миронівка).
Усі відхилення від графіка поїздів далекого сполучення можна побачити на порталі.
Раніше
Повідомлялось, що ворожим обстрілом пошкоджено колії на Київщині, низка поїздів трипільського напрямку будуть слідувати резервним маршрутом через Фастів (відповідно без зупинки по станції Видубичі).