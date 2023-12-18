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"Роби своє": переселенка из Энергодара открыла лабораторию по производству натуральной косметики в Каневе

Киев  •  УНН

18 декабрь 2023, 09:19  •  11983 просмотра

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Переселенка из Энергодара Елена Собко открыла лабораторию в Каневе, чтобы масштабировать свой бизнес по производству натуральной косметики после победы в конкурсе "Роби своє".

Победительница конкурса бизнес-идей "Роби своє" Елена Собко масштабировала бизнес по производству натуральной косметики. Об этом сообщает МХП-Мироновская птицефабрика, передает УНН.

Детали

Елена - переселенка из Энергодара. Из-за войны она вместе с семьей выехала из родного города и уже больше года живет в Каневе.

В Энергодаре Елена имела стабильную работу - работала химиком на Запорожской АЭС, однако вынуждена была оставить ее ради собственной безопасности. На Каневщину попала благодаря подруге со студенческих лет. Сначала жили с семьей в Липлявом, а сейчас - в Каневе.

Летом женщина узнала о старте конкурса бизнес-идей "Роби своє", который проводит благотворительный фонд "МХП-Громаді", и решила использовать этот шанс для воплощения в жизнь давней мечты. И не зря - Елена стала одним из победителей конкурса на Каневщине, а недавно она представила свое небольшое производство.

 Занимаюсь изготовлением натуральной косметики под заказ уже более 6 лет. Но если раньше я делала это дома, то теперь имею собственную лабораторию! Это позволяет развивать любимое дело, увеличивать масштабы производства и соответственно клиентскую базу

- рассказывает Собко.
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Благодаря грантовым средствам в размере 100 тыс. грн предпринимательница приобрела необходимое оборудование: водяную баню для плавления воска и эмульгаторов, стерилизатор для тары, смеситель, что позволяет значительно увеличить объемы одновременного изготовления продукции, гомогенизатор, который делает консистенцию смесей однородной, и дозатор. Кроме того, за свой счет женщина приобрела лабораторный PH-метр, лабораторные весы и необходимые расходные материалы.

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В ассортименте косметики, которую производит Собко, есть линейки для ухода за волосами, лицом и телом.

"Моя косметика полностью натуральная и не содержит вредных компонентов. В ее составе натуральные масла, экстракты трав и тому подобное. Также она имеет приятный несинтетический запах, ведь для этого использую только гидролаты - ароматные жидкости, изготовленные методом паровой дистилляции из цветов и трав", - уточнила Собко.

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  Конкурс "Роби своє" призван поддержать микробизнес, отмечает менеджер "МХП-Громаді" Александр Шпиль.

"В это непростое время мы продолжаем инвестировать в локальные бизнес-идеи и тем самым развивать местные общины. В случае Елены Собко это еще более ценно, ведь благодаря грантовой поддержке, предпринимательница начала собственное дело в новом для себя городе", - отметил он.

Победитель конкурса Победитель конкурса "Роби своє" масштабировал ягодный бизнес13 декабрь 2023, 09:15 • 31163 просмотра

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Напомним

В конце мая организаторы конкурса бизнес-идей для предпринимателей в малых городах и селах "Роби своє" объявили победителей 2023 года. В этом году благотворительный фонд "МХП-Громаді", который был организатором конкурса, поддержал 80 бизнес-проектов на общую сумму более 7,4 млн грн. Всего было получено 615 заявок от малых предпринимателей со всей страны. В частности, больше всего бизнес-идей подавали в Киевской (22%), Черкасской (12%), Днепропетровской (11%), Винницкой (9%) и Львовской (9%) областях.

Основными критериями для отбора победителей стали инновационность проектов, экономическая составляющая, создание новых рабочих мест, социальная значимость и привлечение к бизнесу или работе переселенцев. Грантовую поддержку получили как действующие бизнесы, которые расширяются или релоцируются, так и предприниматели, которые имеют бизнес-идею и только ищут финансирование для ее реализации.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел.  С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
"Роби своє": переселенка з Енергодара відкрила лабораторію з виробництва натуральної косметики у Каневі
"Do your own thing": an internally displaced person from Enerhodar opened a laboratory for the production of natural cosmetics in Kaniv
Новости по теме

"Роби своє": переселенка из Энергодара открыла лабораторию по производству натуральной косметики в Каневе

Переселенка из Энергодара Елена Собко открыла лабораторию в Каневе, чтобы масштабировать свой бизнес по производству натуральной косметики после победы в конкурсе "Роби своє".

Общество •   •  11983 просмотра
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