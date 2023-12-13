Победитель конкурса "Роби своє" масштабировал ягодный бизнес

Василий Паук из села Шибалин, что на Тернопольщине, масштабировал ягодный бизнес благодаря победе в конкурсе бизнес-идей "Роби своє", передает УНН.

Детали

Василий занимается выращиванием голубики на продажу. В этом году предприниматель решил принять участие в конкурсе бизнес-идей "Роби своє и его проект победил. Он получил финансирование в размере 97 тыс. 900 грн от благотворительного фонда "МХП-Громаді".

За эти средства Василий приобрел аппарат шоковой заморозки и холодильную камеру.

"Это позволит удерживать цену на ягоду, поскольку уже есть уверенность, что урожай не пропадет", - рассказывает предприниматель.

За собственные средства он приобрел еще одну холодильную камеру, чтобы хранить продукцию. Сейчас у него в обработке 15 соток, однако предприниматель планирует расширять площадь.

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Напомним

В конце мая организаторы конкурса бизнес-идей для предпринимателей в малых городах и селах "Роби своє" объявили победителей 2023 года. В этом году благотворительный фонд "МХП-Громаді", который был организатором конкурса, поддержал 80 бизнес-проектов на общую сумму более 7,4 млн грн. Всего было получено 615 заявок от малых предпринимателей со всей страны. В частности, больше всего бизнес-идей подавали в Киевской (22%), Черкасской (12%), Днепропетровской (11%), Винницкой (9%) и Львовской (9%) областях.

Основными критериями для отбора победителей стали инновационность проектов, экономическая составляющая, создание новых рабочих мест, социальная значимость и привлечение к бизнесу или работе переселенцев. Грантовую поддержку получили как действующие бизнесы, которые расширяются или релоцируются, так и предприниматели, которые имеют бизнес-идею и только ищут финансирование для ее реализации.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.