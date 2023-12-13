Победитель конкурса "Роби своє" масштабировал ягодный бизнес
Киев • УНН
Василий Паук расширил свой бизнес по выращиванию голубики в Тернополе после победы в конкурсе "Роби своє", использовав приз в размере 97 900 грн на приобретение необходимого морозильного оборудования. Конкурс поддержал 80 проектов на общую сумму 7,4 млн грн.
Василий Паук из села Шибалин, что на Тернопольщине, масштабировал ягодный бизнес благодаря победе в конкурсе бизнес-идей "Роби своє", передает УНН.
Детали
Василий занимается выращиванием голубики на продажу. В этом году предприниматель решил принять участие в конкурсе бизнес-идей "Роби своє и его проект победил. Он получил финансирование в размере 97 тыс. 900 грн от благотворительного фонда "МХП-Громаді".
За эти средства Василий приобрел аппарат шоковой заморозки и холодильную камеру.
"Это позволит удерживать цену на ягоду, поскольку уже есть уверенность, что урожай не пропадет", - рассказывает предприниматель.
За собственные средства он приобрел еще одну холодильную камеру, чтобы хранить продукцию. Сейчас у него в обработке 15 соток, однако предприниматель планирует расширять площадь.
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Напомним
В конце мая организаторы конкурса бизнес-идей для предпринимателей в малых городах и селах "Роби своє" объявили победителей 2023 года. В этом году благотворительный фонд "МХП-Громаді", который был организатором конкурса, поддержал 80 бизнес-проектов на общую сумму более 7,4 млн грн. Всего было получено 615 заявок от малых предпринимателей со всей страны. В частности, больше всего бизнес-идей подавали в Киевской (22%), Черкасской (12%), Днепропетровской (11%), Винницкой (9%) и Львовской (9%) областях.
Основными критериями для отбора победителей стали инновационность проектов, экономическая составляющая, создание новых рабочих мест, социальная значимость и привлечение к бизнесу или работе переселенцев. Грантовую поддержку получили как действующие бизнесы, которые расширяются или релоцируются, так и предприниматели, которые имеют бизнес-идею и только ищут финансирование для ее реализации.
Справка
"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.
Победитель конкурса "Роби своє" масштабировал ягодный бизнес
Василий Паук расширил свой бизнес по выращиванию голубики в Тернополе после победы в конкурсе "Роби своє", использовав приз в размере 97 900 грн на приобретение необходимого морозильного оборудования. Конкурс поддержал 80 проектов на общую сумму 7,4 млн грн.
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