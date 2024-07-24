Семья Натальи и Виктора Шевченко получила ключи от нового жилья в г. Мироновка Киевской области. Наталья и Виктор взяли на воспитание 6 приемных деток. Вскоре в семье ожидается пополнение - приедут еще несколько малышей. Дом возводили с нуля с сентября 2023 года.

С 2023 года Фонд Елены Зеленской реализует проект "Адреса дитинства", в рамках которого строит жилье для больших приемных семей. Цель проекта - возвести дома для тех семей, которые потеряли их в результате полномасштабного вторжения.

Киевская ОВА и ее глава Руслан Кравченко решили масштабировать проект Фонда "Адреса дитинства" в Киевской области, призвав благотворителей участвовать в реализации инициативы.

Для двух семей Фундация уже построила дома в нашей области. В частности, это ДДСТ Ярославцевых из Запорожской области и Уманских из Херсонской области. Изучается возможность строительства дома для еще одной семьи. Сегодня благодаря синергии Фонда Елены Зеленской, Киевской областной администрации и МХП удалось осуществить мечту семьи Шевченко об уютном доме для их семьи, которая вскоре еще вырастет. Рад, что ответственный бизнес Киевщины откликается и помогает и с такими проектами, и с поддержкой военных - отметил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Строительство дома для семьи Шевченко поддержал Мироновский городской совет. Финансово к проекту присоединился Благотворительный фонд "МХП-Громаді". Стратегический партнер БФ "МХП-Громаді" - международная компания МХП.

Люди, которые во время полномасштабной войны дарят приют и семью детям, лишенным родительской опеки, - настоящие герои. Такими для меня стали семья Шевченко из Мироновки, которые воспитывают 6 детей и вскоре планируют забрать к себе еще 3. Для детей нужен дом - место их силы. Мы все уже 10 лет знаем и осознаем ценность нашего общего дома и защищаем его. Поэтому компания МХП без сомнений и колебаний присоединилась к этому масштабному проекту и подарила детям и этой семье надежное место силы и крепкую опору - отмечает Юрий Косюк, основатель и главный исполнительный директор компании МХП.

За основу взят типовой проект строительства дома для большой приемной семьи, которые сооружают в рамках проекта "Адреса дитинства" Фонда Елены Зеленской.

Одни из тех, кем команда Фонда занимается с момента создания, - это большие приемные семьи, где папа и мама воспитывают от 5 до 10 детей-сирот и лишенных родительской опеки. Именно для таких семей в 2023 году мы запустили проект "Адреса дитинства". Поскольку одна из самых больших их потребностей - это дом. Сегодня Фонд уже построил первые 14 домов, и мы продолжаем развивать этот проект, чтобы все семьи, которые из-за войны потеряли дом, получили новый "Адрес дитинства". Я особенно благодарна партнерам, которые сейчас масштабируют эти усилия. И сегодня была очень рада увидеть практический результат такого сотрудничества - рассказывает Нина Горбачева, директор Фонда Елены Зеленской.

Что было сделано во время строительства:

- подготовка земельного участка и обустройство котлована с инженерными коммуникациями: газо-, тепло-, электро- водопроводных сетей и сети интернет;

- возведение фундамента, стен, укрытия, перекрытия и обустройство кровли;

- отделочные работы;

- укомплектование мебелью, сантехникой, кухонным оборудованием и инвентарем;

- обустройство придомовой территории и детской спортивной площадки.

Площадь нового дома почти 500 кв. м., в частности, жилая площадь - 250 кв.м., 46,6 кв. м. - подземное защитное укрытие. В доме есть 6 спален, 1 кухня, 1 комната общего пользования. Дом изначально проектировался и строился как инклюзивный. Здесь нет порогов или ступенек. Со двора есть заезд для кресла колесного. Все двери имеют ширину 90 см - чтобы могло проехать кресло колесное.

Для удобного передвижения во время открытия дома большая семья Шевченко также получила автомобиль.