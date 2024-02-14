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Нарушитель заплатит более 130 тыс. гривен штрафа: возле Канева обнаружили два перегруженных грузовика

Нарушитель заплатит более 130 тыс. гривен штрафа: возле Канева обнаружили два перегруженных грузовика

Киев  •  УНН

14 февраль 2024, 13:31  •  1202 просмотра

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Два грузовика, перевозившие сельскохозяйственную продукцию вблизи Канева, были перегружены почти на 50% и оштрафованы на общую сумму более 130 000 гривен за превышение весовых ограничений и отсутствие необходимых документов.

Возле Канева обнаружили два грузовика  с перегрузкой почти 50% сверх нормы. Как сообщили в Укртрансбезопасности, нарушитель заплатит более 130 тыс. грн штрафа, передает УНН.

Детали

Происшествие произошло на а/д Р-09 Мироновка - Канев.

Во время рейдовой проверки вблизи г. Канев, инспекторы Укртрансбезопасности Отдела государственного надзора (контроля) в Черкасской области остановили два грузовика, перевозивших аграрную продукцию.

"Проверка показала:

превышение общей массы первого авто на 49.4 %: 59.76 т при разрешенной максимальной фактической массе ТС 40 т;

превышение общей массы второго автомобиля на 49.65%: 59.86 т при разрешенной максимальной фактической массе для такого типа ТС в 40 т", - говорится в сообщении.

Также на момент проверки у водителей отсутствовали документы предусмотренные ст. 48 Закона Украины "Об автомобильном транспорте".

Как сообщили в Укртрасбезопасности, по двум зафиксированным случаям перегрузки транспортных средств и отсутствие документов нарушитель должен уплатить штраф в размере 136 000 грн.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоЭкономика
mironovkaМироновка
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Порушник сплатить понад 130 тис. гривень штрафу: біля Канева виявили дві перевантажені вантажівки
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Нарушитель заплатит более 130 тыс. гривен штрафа: возле Канева обнаружили два перегруженных грузовика

Два грузовика, перевозившие сельскохозяйственную продукцию вблизи Канева, были перегружены почти на 50% и оштрафованы на общую сумму более 130 000 гривен за превышение весовых ограничений и отсутствие необходимых документов.

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