Порушник сплатить понад 130 тис. гривень штрафу: біля Канева виявили дві перевантажені вантажівки
Київ • УНН
Дві вантажівки, що перевозили сільськогосподарську продукцію поблизу Канева, були перевантажені майже на 50% і оштрафовані на загальну суму понад 130 000 гривень за перевищення вагових обмежень та відсутність необхідних документів.
Біля Канева виявили дві вантажівки із перевантаженням майже 50% понад норму. Як повідомили в Укртрансбезпеці, порушник сплатить понад 130 тис. грн штрафу, передає УНН.
Деталі
Подія відбулась на а/д Р-09 Миронівка — Канів.
Під час рейдової перевірки поблизу м. Канів, інспектори Укртрансбезпеки Відділу державного нагляду (контролю) у Черкаській області зупинили дві вантажівки, що перевозили аграрну продукцію.
"Перевірка показала:
перевищення загальної маси першого авто на 49.4 %: 59.76 т при дозволеній максимальній фактичній масі ТЗ 40 т;
перевищення загальної маси другого автомобіля на 49.65 %: 59.86 т при дозволеній максимальній фактичній масі для такого типу ТЗ у 40 т", - йдеться у повідомленні.
Також на момент перевірки у водіїв були відсутні документи передбачені ст. 48 Закону України "Про автомобільний транспорт".
Як повідомили в Укртрасбезпеці, за двома зафіксованими випадками перевантаження транспортних засобів та відсутність документів порушник має сплатити штраф у розмірі 136 000 грн.