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Порушник сплатить понад 130 тис. гривень штрафу: біля Канева виявили дві перевантажені вантажівки

Порушник сплатить понад 130 тис. гривень штрафу: біля Канева виявили дві перевантажені вантажівки

Київ • УНН

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Дві вантажівки, що перевозили сільськогосподарську продукцію поблизу Канева, були перевантажені майже на 50% і оштрафовані на загальну суму понад 130 000 гривень за перевищення вагових обмежень та відсутність необхідних документів.

Біля Канева виявили дві вантажівки  із перевантаженням майже 50% понад норму. Як повідомили в Укртрансбезпеці, порушник сплатить понад 130 тис. грн штрафу, передає УНН.

Деталі

Подія відбулась на а/д Р-09 Миронівка — Канів.

Під час рейдової перевірки поблизу м. Канів, інспектори Укртрансбезпеки Відділу державного нагляду (контролю) у Черкаській області зупинили дві вантажівки, що перевозили аграрну продукцію.

"Перевірка показала:

перевищення загальної маси першого авто на 49.4 %: 59.76 т при дозволеній максимальній фактичній масі ТЗ 40 т;

перевищення загальної маси другого автомобіля на 49.65 %: 59.86 т при дозволеній максимальній фактичній масі для такого типу ТЗ у 40 т", - йдеться у повідомленні.

Також на момент перевірки у водіїв були відсутні документи передбачені ст. 48 Закону України "Про автомобільний транспорт".

Як повідомили в Укртрасбезпеці, за двома зафіксованими випадками перевантаження транспортних засобів та відсутність документів порушник має сплатити штраф у розмірі 136 000 грн.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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