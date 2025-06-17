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Укрзализныця запустила региональный экспресс Житомир - Киев - Житомир

Киев • УНН

 • 1390 просмотра

Укрзализныця запускает с 27 июня новый региональный экспресс №856/855 между Киевом и Житомиром. Время в пути чуть больше двух часов, современный электропоезд, билеты уже доступны.

Укрзализныця запустила региональный экспресс Житомир - Киев - Житомир

Начиная с 27 июня Укрзализныця запускает региональный экспресс №856/855, который будет соединять Киевскую и Житомирскую области. Продолжительность поездки составит чуть больше двух часов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укрзализныцю в Telegram.

Детали

Как заверил перевозчик, выток на железнодорожный экспресс выйдет почти в 2,5 раза дешевле маршрутки. Останавливаться поезд будет только в Фастове.

В Житомир из столицы можно будет доехать за гарантированные 2 часа с лишним - без пробок, с возможностью подзарядить смартфон в дороге, с качественными туалетами и достаточным местом для багажа.

- говорится в сообщении.

Электропоезд будет курсировать ежедневно в будни.

С 27 июня №855 Киев - Житомир:

  • отправление с начальной в 17:48;
    • отправление из Фастова в 18:30;
      • прибытие на конечную в 19:58.

        с 30 июня №856 Житомир - Киев (с учетом ремонтных работ на участке):

        • отправление с начальной в 06:18;
          • отправление из Фастова в 07:49;
            • прибытие на конечную в 08:44.

              С 1 августа №856 Житомир - Киев отправление с начальной в 06:18, отправление из Фастова в 07:49, ускорение и прибытие на конечную в 08:37).

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              В Укрзализныце напомнили, что сейчас также курсируют ежедневные пригородные поезда:

              • №7034 Житомир - Киев, отправление в 07:48 и прибытие в 11:35;
                • №7037 Киев - Житомир отправление в 15:29 и прибытие в 18:53.

                  А еще - удобно пересесть: по прибытии в Фастов жители Житомира могут продолжить путешествие пригородными поездами в направлении Белой Церкви и Мироновки, а в Киеве осуществить пересадку на международные поезда в Будапешт и Перемышль.

                  - рассказали в  пресс-службе Укрзализныци.

                  На маршруте будет курсировать модернизированный электропоезд с местами для сидения 3-го класса - комфортный, светлый и просторный.

                  Электропоезд имеет:

                  • инклюзивный салон с местами для людей с инвалидностью;
                    • места для велосипедов;
                      • пеленальные столики;
                        • таблички шрифтом Брайля;
                          • возможность зарядить гаджеты.

                            Продажа билетов стартует за 10 суток. Приобрести их можно в приложении Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.

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                            Лилия Набока

                            Лилия Набока

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                            Gas TTF
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