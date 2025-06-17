Укрзализныця запустила региональный экспресс Житомир - Киев - Житомир

Начиная с 27 июня Укрзализныця запускает региональный экспресс №856/855, который будет соединять Киевскую и Житомирскую области. Продолжительность поездки составит чуть больше двух часов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укрзализныцю в Telegram.

Как заверил перевозчик, выток на железнодорожный экспресс выйдет почти в 2,5 раза дешевле маршрутки. Останавливаться поезд будет только в Фастове.

В Житомир из столицы можно будет доехать за гарантированные 2 часа с лишним - без пробок, с возможностью подзарядить смартфон в дороге, с качественными туалетами и достаточным местом для багажа.

Электропоезд будет курсировать ежедневно в будни.

С 27 июня №855 Киев - Житомир:

с 30 июня №856 Житомир - Киев (с учетом ремонтных работ на участке):

С 1 августа №856 Житомир - Киев отправление с начальной в 06:18, отправление из Фастова в 07:49, ускорение и прибытие на конечную в 08:37).

Укрзализныця на летний период запустила новый поезд в Прикарпатье

В Укрзализныце напомнили, что сейчас также курсируют ежедневные пригородные поезда:

А еще - удобно пересесть: по прибытии в Фастов жители Житомира могут продолжить путешествие пригородными поездами в направлении Белой Церкви и Мироновки, а в Киеве осуществить пересадку на международные поезда в Будапешт и Перемышль.