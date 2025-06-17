Укрзализныця запустила региональный экспресс Житомир - Киев - Житомир
Киев • УНН
Укрзализныця запускает с 27 июня новый региональный экспресс №856/855 между Киевом и Житомиром. Время в пути чуть больше двух часов, современный электропоезд, билеты уже доступны.
Начиная с 27 июня Укрзализныця запускает региональный экспресс №856/855, который будет соединять Киевскую и Житомирскую области. Продолжительность поездки составит чуть больше двух часов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укрзализныцю в Telegram.
Детали
Как заверил перевозчик, выток на железнодорожный экспресс выйдет почти в 2,5 раза дешевле маршрутки. Останавливаться поезд будет только в Фастове.
В Житомир из столицы можно будет доехать за гарантированные 2 часа с лишним - без пробок, с возможностью подзарядить смартфон в дороге, с качественными туалетами и достаточным местом для багажа.
Электропоезд будет курсировать ежедневно в будни.
С 27 июня №855 Киев - Житомир:
- отправление с начальной в 17:48;
- отправление из Фастова в 18:30;
- прибытие на конечную в 19:58.
с 30 июня №856 Житомир - Киев (с учетом ремонтных работ на участке):
- отправление с начальной в 06:18;
- отправление из Фастова в 07:49;
- прибытие на конечную в 08:44.
С 1 августа №856 Житомир - Киев отправление с начальной в 06:18, отправление из Фастова в 07:49, ускорение и прибытие на конечную в 08:37).
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В Укрзализныце напомнили, что сейчас также курсируют ежедневные пригородные поезда:
- №7034 Житомир - Киев, отправление в 07:48 и прибытие в 11:35;
- №7037 Киев - Житомир отправление в 15:29 и прибытие в 18:53.
А еще - удобно пересесть: по прибытии в Фастов жители Житомира могут продолжить путешествие пригородными поездами в направлении Белой Церкви и Мироновки, а в Киеве осуществить пересадку на международные поезда в Будапешт и Перемышль.
На маршруте будет курсировать модернизированный электропоезд с местами для сидения 3-го класса - комфортный, светлый и просторный.
Электропоезд имеет:
- инклюзивный салон с местами для людей с инвалидностью;
- места для велосипедов;
- пеленальные столики;
- таблички шрифтом Брайля;
- возможность зарядить гаджеты.
Продажа билетов стартует за 10 суток. Приобрести их можно в приложении Укрзализныци, на сайте booking.uz.gov.ua и в кассах вокзалов.
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