Укрзализныця запустила художественный поезд с выставкой о несокрушимости украинцев
Киев • УНН
В Украине курсирует уникальный арт-поезд с фотовыставкой Говарда Баффета "Courage of a Nation" ("Мужество нации"). Три вагона показывают стойкость украинцев и путешествуют по 63 вокзалам страны.
В Украине стартовал художественный проект на колесах – поезд с фотовыставкой американского мецената Говарда Баффета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Укрзализныци.
Детали
Укрзализныця начала четырехмесячное путешествие уникального поезда-галереи, который будет останавливаться на 63 вокзалах страны.
Три специально переоборудованных вагона содержат экспозицию "Courage of a Nation", рассказывающую об устойчивости и силе украинского народа глазами Говарда Баффета – американского фотографа и благотворителя.
Инициатива реализована при поддержке фонда Howard G. Buffett Foundation.
Концепцию выставки разработал двукратный лауреат Пулитцеровской премии Мухаммед Мухейсен.
Интерьеры вагонов дополнены уникальными визуальными и звуковыми инсталляциями, создающими атмосферу настоящего странствующего арт-пространства.
На данный момент поезд находится в Одессе, где его можно посетить до 17 июня включительно. Далее маршрут охватит десятки станций – от прифронтовых городов до Карпат.
Полный график остановок не обнародуется из соображений безопасности.
Дополнительно
Все желающие могут осмотреть выставку бесплатно. Поезд ставит целью не только популяризировать украинскую устойчивость среди граждан, но и объединить культурное пространство страны во время войны.
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