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Укрзалізниця запустила мистецький поїзд із виставкою про незламність українців

Київ • УНН

 • 594 перегляди

В Україні курсує унікальний арт-поїзд з фотовиставкою Говарда Баффетта "Courage of a Nation". Три вагони показують стійкість українців та мандрують 63 вокзалами країни.

Укрзалізниця запустила мистецький поїзд із виставкою про незламність українців

В Україні стартував мистецький проєкт на колесах – поїзд з фотовиставкою американського мецената Говарда Баффетта. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Укрзалізниці.

Деталі

Укрзалізниця розпочала чотиримісячну подорож унікального потяга-галереї, який зупинятиметься на 63 вокзалах країни.

Три спеціально переобладнані вагони містять експозицію "Courage of a Nation", що розповідає про стійкість та силу українського народу очима Говарда Баффетта – американського фотографа й благодійника.

Ініціатива реалізована за підтримки фонду Howard G. Buffett Foundation.

Концепцію виставки розробив дворазовий лауреат Пулітцерівської премії Мухаммед Мухейсен.

Інтер’єри вагонів доповнені унікальними візуальними та звуковими інсталяціями, що створюють атмосферу справжнього мандрівного арт-простору.

На цей момент поїзд перебуває в Одесі, де його можна відвідати до 17 червня включно. Далі маршрут охопить десятки станцій – від прифронтових міст до Карпат.

Повний графік зупинок не оприлюднюється з міркувань безпеки.

Додатково

Усі охочі можуть оглянути виставку безкоштовно. Поїзд ставить за мету не лише популяризувати українську стійкість серед громадян, а й об’єднати культурний простір країни під час війни.

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Андрій Кулик

Андрій Кулик

СуспільствоКультура
Укрзалізниця
Львів
Одеса
Kyiv
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