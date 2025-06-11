У поїздах Київ-Львів побільшає місць через літній ажіотаж

В Україні через сплеск попиту влітку побільшає місць у поїздах, що курсують між Києвом та Львовом, повідомили у середу в Укрзалізниці, пише УНН.

Деталі

"Укрзалізниця фіксує підвищений попит на напрямку Київ - Львів - Київ і призначає причіпні вагони у складі транзитних поїздів", - зазначили в УЗ.

Повідомляється, що йдеться про такі поїзди на літній період:

поїзд №79/80 «Січеслав» Дніпро - Львів: відправлення з Києва - 06:08, прибуття до Львова - 13:01; зворотно зі Львова - 14:50, прибуття до Києва - 21:49;

поїзд №749/750 Київ - Чоп: відправлення з Києва - 13:19, прибуття до Львова - 19:43; зі Львова - 10:19, прибуття до Києва - 16:41.

"На маршруті курсуватимуть фірмові вагони 1-го класу, зокрема категорії СВ (за необхідністю по окремих датах) та купе. Усі вагони з кондиціонуванням повітря. Зазначимо, що купейні вагони будуть в сидячому режимі, тобто спальний формат у причіпних вагонах категорії купе не передбачено", - розповіли в УЗ.

При купівлі квитка в купейні вагони сидячого формату радять звернути увагу, що непарні місця - біля вікна, парні - біля дверей купе. Квитки вже у продажу.

Укрзалізниця на літній період запустила новий поїзд на Прикарпаття