В поездах Киев-Львов станет больше мест из-за летнего ажиотажа

В Украине из-за всплеска спроса летом станет больше мест в поездах, курсирующих между Киевом и Львовом, сообщили в среду в Укрзализныце, пишет УНН.

Детали

"Укрзализныця фиксирует повышенный спрос на направлении Киев - Львов - Киев и назначает прицепные вагоны в составе транзитных поездов", - отметили в УЗ.

Сообщается, что речь идет о таких поездах на летний период:

поезд №79/80 «Сичеслав» Днепр - Львов: отправление из Киева - 06:08, прибытие во Львов - 13:01; обратно из Львова - 14:50, прибытие в Киев - 21:49;

поезд №749/750 Киев - Чоп: отправление из Киева - 13:19, прибытие во Львов - 19:43; из Львова - 10:19, прибытие в Киев - 16:41.

"На маршруте будут курсировать фирменные вагоны 1-го класса, в частности категории СВ (при необходимости по отдельным датам) и купе. Все вагоны с кондиционированием воздуха. Отметим, что купейные вагоны будут в сидячем режиме, то есть спальный формат в прицепных вагонах категории купе не предусмотрен", - рассказали в УЗ.

При покупке билета в купейные вагоны сидячего формата советуют обратить внимание, что нечетные места - у окна, четные - у двери купе. Билеты уже в продаже.

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