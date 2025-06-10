Укрзализныця на летний период запустила новый поезд в Прикарпатье
Киев • УНН
Укрзализныця добавляет новый поезд №228/227 Ивано-Франковск – Краматорск в летний график. Поезд будет курсировать через день, начиная с 29 июня, останавливаясь в 9 областях.
Укрзализныця вводит в летний график новый поезд между Ивано-Франковском и Краматорском. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу перевозчика в Telegram.
Детали
Основные детали маршрута:
- Номер поезда: №228/227
- маршрут: Ивано-Франковск – Краматорск (с остановками в 9 областях);н
- протяженность: 1 тыс. 358 км (один из самых длинных маршрутов УЗ);
- вагоны: плацкартные, купейные и СВ.
Движение поезда:
Из Ивано-Франковска: с 29 июня, через день. Отправление - в 21:52.
Прибытие:
- Славянск — 18:05 (на следующий день);
- Краматорск — 18:28.
Начало курсирования из Краматорска - с 30 июня, через день. Отправление - в 19:20.
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Прибытие в Ивано-Франковск: 16:45 (на следующий день).
Основные остановки: Львов, Киев, Полтава, Славянск, еще 7 промежуточных станций.
Дополнительные возможности: пересадка в Ивано-Франковске на региональный поезд №867 до Коломыи/Равы-Русской, или пригородный поезд №6534 до Коломыи.
Напомним
В Укрзализныце сообщили, что в связи с большим спросом на направление в Карпаты будет назначено курсирование дополнительного поезда Киев-Ясиня.