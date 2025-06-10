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Укрзализныця на летний период запустила новый поезд в Прикарпатье

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Укрзализныця добавляет новый поезд №228/227 Ивано-Франковск – Краматорск в летний график. Поезд будет курсировать через день, начиная с 29 июня, останавливаясь в 9 областях.

Укрзализныця на летний период запустила новый поезд в Прикарпатье

Укрзализныця вводит в летний график новый поезд между Ивано-Франковском и Краматорском. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу перевозчика в Telegram.

Детали

Основные детали маршрута:

  • Номер поезда: №228/227
    • маршрут: Ивано-Франковск – Краматорск (с остановками в 9 областях);н
      • протяженность: 1 тыс. 358 км (один из самых длинных маршрутов УЗ);
        • вагоны: плацкартные, купейные и СВ.

          Движение поезда:

          Из Ивано-Франковска: с 29 июня, через день. Отправление - в 21:52.

          Прибытие:

          • Славянск — 18:05 (на следующий день);
            • Краматорск — 18:28.

              Начало курсирования из Краматорска - с 30 июня, через день. Отправление - в 19:20.

              Пассажиры Укрзализныци, направляющиеся в Польшу, будут получать электронный билет на бланке нового образца13.05.25, 22:08 • 18004 просмотра

              Прибытие в Ивано-Франковск: 16:45 (на следующий день).

              Основные остановки: Львов, Киев, Полтава, Славянск, еще 7 промежуточных станций.

              Дополнительные возможности: пересадка в Ивано-Франковске на региональный поезд №867 до Коломыи/Равы-Русской, или пригородный поезд №6534 до Коломыи.

              Напомним

              В Укрзализныце сообщили, что в связи с большим спросом на направление в Карпаты будет назначено курсирование дополнительного поезда Киев-Ясиня.

              Андрей Кулик

              Андрей Кулик

              Общество
              Славянск
              Украинские железные дороги
              Коломыя
              Карпатские горы
              Рава-Русская
              Краматорск
              Полтава
              Ивано-Франковск
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