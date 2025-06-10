Укрзализныця на летний период запустила новый поезд в Прикарпатье

Укрзализныця вводит в летний график новый поезд между Ивано-Франковском и Краматорском. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу перевозчика в Telegram.

Детали

Основные детали маршрута:

Номер поезда: №228/227

маршрут: Ивано-Франковск – Краматорск (с остановками в 9 областях);н

протяженность: 1 тыс. 358 км (один из самых длинных маршрутов УЗ);

вагоны: плацкартные, купейные и СВ.

Движение поезда:

Из Ивано-Франковска: с 29 июня, через день. Отправление - в 21:52.

Прибытие:

Славянск — 18:05 (на следующий день);

Краматорск — 18:28.

Начало курсирования из Краматорска - с 30 июня, через день. Отправление - в 19:20.

Пассажиры Укрзализныци, направляющиеся в Польшу, будут получать электронный билет на бланке нового образца

Прибытие в Ивано-Франковск: 16:45 (на следующий день).

Основные остановки: Львов, Киев, Полтава, Славянск, еще 7 промежуточных станций.

Дополнительные возможности: пересадка в Ивано-Франковске на региональный поезд №867 до Коломыи/Равы-Русской, или пригородный поезд №6534 до Коломыи.

Напомним

В Укрзализныце сообщили, что в связи с большим спросом на направление в Карпаты будет назначено курсирование дополнительного поезда Киев-Ясиня.