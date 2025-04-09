В Коломые работница психоневрологического интерната избила подопечную. Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил об открытии уголовного
производства и проведении служебного расследования.
Сотрудник Коломыйской исправительной колонии систематически применял силу, пытки и унижения к осужденным с целью получения
информации о незаконном обороте наркотиков в колонии.
Спасатели потушили пожар сухого камыша на площади 1,5 га в Одесской области, который, вероятно, вызвали дети, подожгли камыш.
Спасатели Ивано-Франковской области ликвидировали пожар площадью 1 000 квадратных метров на складе частного предприятия в Коломые,
который длился более трех часов.
НАПК призывает государственных служащих воздерживаться от использования ненормативной лексики в публичных выступлениях и
социальных сетях для соблюдения высоких стандартов профессионального поведения.
Украинские спасатели из Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли двух котов, которые оказались в опасной ситуации.
Владимир Фединчук, актер Ривненского драматического театра, погиб в бою под Михайловкой в Донецкой области 22 января. Он работал в
театрах Коломыи и Ривне с 2011 года.