Выгорело около полутора гектаров сухостоя: в Одесской области ликвидировали масштабный пожар
Спасатели потушили пожар сухого камыша на площади 1,5 га в Одесской области, который, вероятно, вызвали дети, подожгли камыш.
В Николаеве пьяный мужчина взорвал гранату в собственной квартире, ему грозит до 7 лет заключения
Пьяный 23-летний мужчина взорвал гранату в своей квартире в Николаеве, к счастью, никто из жителей не пострадал. Во время обыска полиция нашла в его доме еще гранаты и патроны.
Правительство США предлагает выставить на аукцион конфискованную суперъяхту российского миллиардера керимова
Правительство США предложило выставить на аукцион конфискованную у российского олигарха сулеймана керимова суперяхту стоимостью 300 миллионов долларов, чтобы помочь покрыть ежемесячные расходы на ее содержание в размере 600 тысяч долларов, пока право собственности на нее оспаривается в суде.
В Украине обновляют речной флот: построили уже две крупнотоннажные SLG-баржи
Украинское Дунайское пароходство построило вторую крупнотоннажную баржу SLG, используя старые лихтеры, сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.
На Херсонщине ПВО сбила три "шахеды"
Подразделения противовоздушной обороны в Херсонской области ночью сбили 3 беспилотника-камикадзе иранского производства, которыми российские войска обстреливают Украину.
Удар рф по ферме в Харьковской области: двое работников погибли, еще двое ранены
Двое работников фермы погибли и еще двое получили ранения в результате обстрела российской артиллерией сельскохозяйственного предприятия в селе Куриловка Харьковской области Украины.
В Днепре дети повредили крест на могиле украинского защитника: родителей привлекли к административной ответственности
Трое детей повредили крест на могиле украинского солдата в Днепре, в результате чего их родители были привлечены к административной ответственности.
В Полтавской области ликвидировали утечку на газопроводе, начинают возвращать газоснабжение - ОВА
Утечка газа на газопроводе в Полтавской области ликвидирована, газоснабжение местных домов восстанавливается.
россияне будут проводить обходы домов в оккупированной Луганской области для агитации накануне незаконных выборов - глава ОГА
С 17 февраля россияне во временно оккупированной Луганской области Украины будут осуществлять поквартирные обходы, чтобы заставить жителей голосовать на незаконных выборах.
Из-за ночного вражеского обстрела Херсонской области погибла женщина - ОВА
В результате российского обстрела села Львов в Херсонской области погибла 83-летняя женщина в собственном дворе.