Выгорело около полутора гектаров сухостоя: в Одесской области ликвидировали масштабный пожар

Вчера, 12 февраля, в Одесской области сгорело около 1,5 га сухостоя, спасатели допускают, что причиной возгорания могли стать дети, которые подожгли камыш. Об этом пишет пресс-служба ГСЧС Одесской области, передает УНН.

Детали

Пожар произошел в Одесской области, за пределами города Березовка. По прибытию на место инцидента спасатели установили возгорание камыша открытым пламенем

Инспекторским составом Березовского районного управления вместе с правоохранителями на месте установлена вероятная причина пожара и выявлено двух малолетних поджигателей, из-за шалостей которых - возник пожар сухостоя, который удалось ликвидировать на площади ~ 1,5 га - резюмировали в ГСЧС.

Дополнение

После ликвидации пожара в обязательном порядке с детьми-поджигателями и их родителями спасатели провели профилактическую и предупредительную беседу, по неукоснительному соблюдению всех установленных норм и правил пожарной и личной безопасности.

Напомним

На Ивано-Франковщине спасатели ликвидировали масштабный пожар в городе Коломыя, где загорелся склад одного из частных предприятий. Пожар площадью 1 000 квадратных метров длился более трех часов.

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