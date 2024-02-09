На Киевщине произошел пожар в садике: что известно

Укрзализныця с марта запускает новый поезд из Харькова в Днепр

Со 2 марта 2024 года Укрзализныця запустит новый ночной поезд между Харьковом и Днепром, который станет альтернативой для путешествий между двумя крупнейшими городами на востоке Украины.