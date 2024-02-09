Авария в детсаду в Шевченковском районе Киева: сообщено о подозрении инженеру по техническому надзору
Инженеру технического надзора сообщено о подозрении за служебную халатность, которая привела к проседанию здания детского сада в Шевченковском районе Киева.
В Швейцарии полиция застрелила вооруженного топором иранца, который взял заложников в поезде
Полиция застрелила вооруженного топором иранца, который в течение четырех часов держал в заложниках 15 человек в поезде в Швейцарии.
Наев показал, как ремонтные подразделения восстанавливают военную технику и вооружение Сил обороны
Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины рассказал, что ремонтные подразделения на севере имеют материально-техническую базу для обслуживания вооружения и техники, а также прошли обучение за рубежом.
Атаки СБУ по российским нефтеперерабатывающим заводам продолжаются: беспилотники службы ударили сразу по двум нпз в рф - источники
Беспилотники Службы нанесли удар сразу по двум нефтеперерабатывающим заводам в краснодарском крае рф.
В области, которой руководят соратники Гройсмана, местные депутаты направили на нужды армии лишь 11% бюджетных средств
В Винницкой области только 11% средств местных бюджетов громад в 2023 году было направлено на повышение обороноспособности Украины.
В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГа
В Украине объявили ракетную угрозу после взлета самолета МиГ-31К рф. Воздушная тревога объявлена во всех регионах.
Установил вебкамеры вблизи Николаевского морпорта: задержан шпион рф
Служба безопасности Украины задержала российского агента, который установил вебкамеры возле Николаевского морского порта, чтобы следить за украинскими военными кораблями и торговыми судами, экспортирующими сельскохозяйственную продукцию.
Новое финансирование ЕС для Украины недостаточно - глава бюджетного комитета Европарламента
Глава бюджетного комитета Европарламента заявил, что пакет помощи Украине на сумму 50 млрд евро на 2024-2027 годы не соответствует потребностям на 22 млрд евро.
Украинские партизаны разведали склады боеприпасов российских войск в оккупированном Крыму
Партизаны провели разведку российских складов боеприпасов в оккупированном Крыму и обнаружили, что они делят боеприпасы и перевозят их в другие воинские части.
На выборах в Пакистане сторонники заключенного экс-премьера Имрана Хана получают большинство мест
Независимые кандидаты, поддерживающие бывшего премьер-министра Имрана Хана, получили большинство мест на выборах в Пакистане.