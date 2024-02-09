Авария в детсаду в Шевченковском районе Киева: сообщено о подозрении инженеру по техническому надзору

Правоохранители сообщили о подозрении в служебной халатности инженеру по техническому надзору по делу о проседании здания детсада в Шевченковском районе Киева. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Ювенальными прокурорами Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении подрядчику - инженеру по техническому надзору в совершении служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины) - говорится в сообщении прокуратуры.

Как сообщается, управление градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской РГА по результатам проведения публичной закупки заключило с подрядчиком договор на проведение капитального ремонта укрытия в одном из детских садов.

Стоимость работ составила более 1,2 млн гривен.

По данным следствия, в конце 2023 года подрядчик и инженер по техническому надзору подписали акт приема-передачи выполненных работ, в который внесены недостоверные сведения. Так, в актах указано выполнение работ на более 600 тыс. грн., хотя на самом деле работы выполнены на сумму около 170 тыс. гривен, указали в прокуратуре.

По мнению следствия инженер по техническому надзору фактически не проверял объемы и качество выполненных в детском саду работ. Следует отметить, что после подписания акта приема-передачи выполненных работ и их оплаты произошло проседание фасада здания детского сада - говорится в сообщении прокуратуры.

Как отмечается, чтобы установить причины деформации здания назначена строительно-техническая экспертиза. По ее результатам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц управления градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской РГА, а также подрядчика, добавили в прокуратуре.

Напомним

В одном из садиков Шевченковского района Киева произошла авария. Выемка грунта под зданием детсада вызвала деформацию стен, что привело к аварии.

Столичные следователи начали уголовные производства по факту проседания здания детского сада.