Аварія у дитсадку в Шевченківському районі Києва: повідомлено про підозру інженеру з технічного нагляду
Київ • УНН
Інженеру технічного нагляду повідомлено про підозру за службову недбалість, що призвела до просідання будівлі дитячого садка у Шевченківському районі Києва.
Правоохоронці повідомили про підозру у службової недбалості інженеру з технічного нагляду у справі про просідання будівлі дитсадка у Шевченківському районі Києва. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури Києва.
Ювенальними прокурорами Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру підряднику - інженеру з технічного нагляду у вчиненні службової недбалості, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України)
Як повідомляється, управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА за результатами проведення публічної закупівлі уклало з підрядником договір на проведення капітального ремонту укриття в одному з дитячих садків.
Вартість робіт становила понад 1,2 млн гривень.
За даними слідства, наприкінці 2023 року підрядник та інженер з технічного нагляду підписали акт прийому-передачі виконаних робіт, до якого внесені недостовірні відомості. Так, в актах зазначено виконання робіт на понад 600 тис. грн., хоча насправді роботи виконані на суму близько 170 тис. гривень, вказали в прокуратурі.
На думку слідства інженер з технічного нагляду фактично не перевіряв обсяги та якість виконаних у дитячому садочку робіт. Слід зазначити, що після підписання акту прийому-передачі виконаних робіт та їх оплати сталось просідання фасаду будівлі дитячого садка
Як зазначається, щоб встановити причини деформації будівлі призначена будівельно-технічну експертизу. За її результатами буде надано правову оцінку діям службових осіб управління містобудування, архітектури та землекористування Шевченківської РДА, а також підрядника, додали у прокуратурі.
Нагадаємо
В одному із садочків Шевченківського району Києва сталася аварія. Виїмка ґрунту під будівлею дитсадка спричинила деформацію стін, що призвело до аварії.
Столичні слідчі розпочали кримінальні провадження за фактом просідання будівлі дитячого садочку.