На Київщині сталась пожежа у садочку: що відомо
Київ • УНН
У приватному дитячому садку в Київській області сталася пожежа, 21 дитина була евакуйована вихователями, поки пожежники гасили полум'я.
У Київські області сьогодні зранку сталась пожежа в одному із дитячих садочків. Було евакуйовано 21 дитину. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
Загоряння виникло сьогодні зранку в приміщенні приватного закладу дошкільної освіти. Вихователями садочку евакуйовано 21 дитину
Рятувальники ліквідували пожежу. Причини загорання встановлюються.
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