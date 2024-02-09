Гасили понад три години: на Івано-Франківщині ліквідували масштабну пожежу площею у 1000 квадратних метрів
Київ • УНН
Рятувальники Івано-Франківської області ліквідували пожежу площею 1 000 квадратних метрів на складі приватного підприємства в Коломиї, яка тривала понад три години.
На Івано-Франківщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу у місті Коломия, де загорівся склад одного з приватних підприємств. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, пише УНН.
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Загоряння виникло на території одного з приватних підприємств у місті Коломия. Площа пожежі склала 1 000 кв.м
Ліквідація загоряння тривала понад три години. У відомстві пояснили, що складність роботи полягала у тому, що найближчий пожежний гідрант знаходився на відстані 400 м.
Тож водопостачання для гасіння пожежі здійснювалося шляхом підвозу води. За попередніми даними, постраждалих та жертв в результаті інциденту немає.
Нагадаємо
У Київські області сьогодні зранку сталась пожежа в одному із дитячих садочків. Було евакуйовано 21 дитину. Наразі рятувальники ліквідували загоряння, тож фахівці з'ясовують причину інциденту.