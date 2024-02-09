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Тушили более трех часов: на Ивано-Франковщине ликвидировали масштабный пожар площадью в 1000 квадратных метров

Тушили более трех часов: на Ивано-Франковщине ликвидировали масштабный пожар площадью в 1000 квадратных метров

Киев  •  УНН

09 февраль 2024, 13:35  •  7427 просмотра

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Спасатели Ивано-Франковской области ликвидировали пожар площадью 1 000 квадратных метров на складе частного предприятия в Коломые, который длился более трех часов.

На Ивано-Франковщине спасатели ликвидировали масштабный пожар в городе Коломыя, где загорелся склад одного из частных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пишет УНН.

Детали 

Возгорание возникло на территории одного из частных предприятий в городе Коломыя. Площадь пожара составила 1 000 кв.м

- рассказали спасатели. 

Ликвидация возгорания продолжалась более трех часов. В ведомстве пояснили, что сложность работы заключалась в том, что ближайший пожарный гидрант находился на расстоянии 400 м.

Поэтому водоснабжение для тушения пожара осуществлялось путем подвоза воды. По предварительным данным, пострадавших и жертв в  результате инцидента нет.

Напомним

В Киевской области сегодня утром произошел пожар в одном из детских садов. Был эвакуирован 21 ребенок. Сейчас спасатели ликвидировали возгорание, поэтому специалисты выясняют причину инцидента. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧП
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Гасили понад три години: на Івано-Франківщині ліквідували масштабну пожежу площею у 1000 квадратних метрів
It took over three hours to extinguish: a large-scale fire of 1000 square meters was extinguished in Ivano-Frankivsk region
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Тушили более трех часов: на Ивано-Франковщине ликвидировали масштабный пожар площадью в 1000 квадратных метров

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