Тушили более трех часов: на Ивано-Франковщине ликвидировали масштабный пожар площадью в 1000 квадратных метров
Киев • УНН
Спасатели Ивано-Франковской области ликвидировали пожар площадью 1 000 квадратных метров на складе частного предприятия в Коломые, который длился более трех часов.
На Ивано-Франковщине спасатели ликвидировали масштабный пожар в городе Коломыя, где загорелся склад одного из частных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пишет УНН.
Детали
Возгорание возникло на территории одного из частных предприятий в городе Коломыя. Площадь пожара составила 1 000 кв.м
Ликвидация возгорания продолжалась более трех часов. В ведомстве пояснили, что сложность работы заключалась в том, что ближайший пожарный гидрант находился на расстоянии 400 м.
Поэтому водоснабжение для тушения пожара осуществлялось путем подвоза воды. По предварительным данным, пострадавших и жертв в результате инцидента нет.
Напомним
В Киевской области сегодня утром произошел пожар в одном из детских садов. Был эвакуирован 21 ребенок. Сейчас спасатели ликвидировали возгорание, поэтому специалисты выясняют причину инцидента.
Тушили более трех часов: на Ивано-Франковщине ликвидировали масштабный пожар площадью в 1000 квадратных метров
Спасатели Ивано-Франковской области ликвидировали пожар площадью 1 000 квадратных метров на складе частного предприятия в Коломые, который длился более трех часов.
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