Тушили более трех часов: на Ивано-Франковщине ликвидировали масштабный пожар площадью в 1000 квадратных метров

На Ивано-Франковщине спасатели ликвидировали масштабный пожар в городе Коломыя, где загорелся склад одного из частных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, пишет УНН.

Детали

Возгорание возникло на территории одного из частных предприятий в городе Коломыя. Площадь пожара составила 1 000 кв.м - рассказали спасатели.

Ликвидация возгорания продолжалась более трех часов. В ведомстве пояснили, что сложность работы заключалась в том, что ближайший пожарный гидрант находился на расстоянии 400 м.

Поэтому водоснабжение для тушения пожара осуществлялось путем подвоза воды. По предварительным данным, пострадавших и жертв в результате инцидента нет.

Напомним

В Киевской области сегодня утром произошел пожар в одном из детских садов. Был эвакуирован 21 ребенок. Сейчас спасатели ликвидировали возгорание, поэтому специалисты выясняют причину инцидента.