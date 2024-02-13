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На Одещині діти підпалили очерет: вигоріло майже півтора гектара

На Одещині діти підпалили очерет: вигоріло майже півтора гектара

Київ • УНН

 • 35767 перегляди

Рятувальники загасили пожежу сухого очерету на площі 1,5 га в Одеській області, яку, ймовірно, спричинили діти, підпаливши очерет.

Вчора, 12 лютого, на Одещині згоріло близько 1,5 га сухостою, рятувальники допускають, що причиною займання могли стати діти, що підпалили очерет. Про це пише пресслужба ДСНС Одеської області, передає УНН.

Деталі

Пожежа сталась в Одеській області, за межами міста Березівка. Після прибуття на місце інциденту рятувальники встановили загоряння очерету відкритим полум’ям

Інспекторським складом Березівського районного управління разом із правоохоронцями на місці встановлена ймовірна причина пожежі та виявлено двох малолітніх паліїв, через пустощі яких - виникла пожежа сухостою, яку вдалось ліквідувати на площі ~ 1,5 га

- резюмували в ДСНС.

Доповнення

Після ліквідації пожежі в обов’язковому порядку з дітьми-паліями та їх батьками  рятувальники провели профілактичну та попереджувальну бесіду, щодо неухильного дотримання усіх встановлених норм і правил пожежної та особистої безпеки.

Нагадаємо

На Івано-Франківщині рятувальники ліквідували масштабну пожежу у місті Коломия, де загорівся склад одного з приватних підприємств. Пожежа площею 1 000 квадратних метрів тривала понад три години.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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