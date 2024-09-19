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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В интернате Коломыи работница избила подопечную: Омбудсман отреагировал

В интернате Коломыи работница избила подопечную: Омбудсман отреагировал

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 13:41  •  2140 просмотра

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В Коломые работница психоневрологического интерната избила подопечную. Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил об открытии уголовного производства и проведении служебного расследования.

В Коломые Ивано-Франковской области работница женского психоневрологического интерната избила подопечную. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН

Детали

Лубинец написал в Telegram, что после обращения об избиении представители Омбудсмена проверили условия пребывания подопечных в интернате на соблюдение прав человека. У потерпевшей обнаружили большие синяки в области спины и боков.

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Правоохранители открыли уголовное производство и внесли данные в ЕРДР по признакам умышленного легкого телесного повреждения.

Сейчас начали досудебное расследование, обстоятельства совершения преступления выясняются.

Лубинец добавил, что администрация заведения, узнав об инциденте, приняла меры для устранения работницы, которая избила подопечную, проводится служебное расследование.

Побиття військового на Дніпропетровщині: серед нападників був місцевий депутат18 сентября 2024, 18:50 • 26815 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
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