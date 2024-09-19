В інтернаті Коломиї працівниця побила підопічну: Омбудсман відреагував
Київ • УНН
У Коломиї працівниця психоневрологічного інтернату побила підопічну. Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про відкриття кримінального провадження та проведення службового розслідування.
У Коломиї Івано-Франківської області працівниця жіночо- психоневрологічного інтернату побила підопічну. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
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Лубінець написав у Telegram, що після звернення про побиття представники Омбудсмена перевірили умови перебування підопічних в інтернаті на дотримання прав людини. У потерпілої виявили великі синці в області спини та боків.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та внесли дані в ЄРДР за ознаками умисного легкого тілесного ушкодження.
Наразі розпочали досудове розслідування, обставини вчинення злочину з’ясовуються.
Лубінець додав, що адміністрація закладу, довідавшись про інцидент, вжила заходів для усунення працівниці, яка побила підопічну, проводиться службове розслідування.
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