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Побиття військового на Дніпропетровщині: серед нападників був місцевий депутат

Побиття військового на Дніпропетровщині: серед нападників був місцевий депутат

Київ • УНН

 • 27759 перегляди

У Першотравенську на Дніпропетровщині група осіб напала на 24-річного військовослужбовця, завдавши йому тілесних ушкоджень. Серед нападників був місцевий депутат, поліція розслідує справу за статтею "хуліганство".

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом побиття військовослужбовця, яке сталося 14 серпня, у місті Першотравенську на Дніпропетровщині. Група осіб напала на чоловіка та завдала йому тілесні ушкодження, серед нападників був місцевий депутат. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області, передає УНН.

Деталі

Як зазначається в повідомленні, правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом побиття військовослужбовця у м. Першотравенську.

"Подія сталася 14 серпня біля супермаркету по вулиці Незалежності у м. Першотравенську. Група осіб напала на 24-річного чоловіка та завдала йому тілесні ушкодження. Потерпілим виявився військовослужбовець. Встановлено, що серед нападників був депутат Першотравенської міської ради", - повідомляють в поліції.

За даним фактом розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб). Особи всіх нападників встановлені. Нападникам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк до чотирьох років. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо

Підозрюваного у справі про побиття військового у Смілі Черкаської області взято під варту. Раніше стався конфлікт між водієм Hyundai і колишнім військовослужбовцем через аварійну ситуацію на дорозі.

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП

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