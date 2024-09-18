Избиение военного на Днепропетровщине: среди нападавших был местный депутат

Правоохранители расследуют уголовное производство по факту избиения военнослужащего, которое произошло 14 августа, в городе Першотравенске Днепропетровской области. Группа лиц напала на мужчину и нанесла ему телесные повреждения, среди нападавших был местный депутат. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Днепропетровской области, передает УНН.

Детали

Как отмечается в сообщении, правоохранители расследуют уголовное производство по факту избиения военнослужащего в г. Першотравенске.

"Происшествие произошло 14 августа возле супермаркета по улице Независимости в г. Першотравенске. Группа лиц напала на 24-летнего мужчину и нанесла ему телесные повреждения. Пострадавшим оказался военнослужащий. Установлено, что среди нападавших был депутат Першотравенского городского совета", - сообщают в полиции.

По данному факту расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Личности всех нападавших установлены. Нападавшим грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет. Следственные действия продолжаются.

Напомним

Подозреваемый по делу об избиении военного в Смеле Черкасской области взят под стражу. Ранее произошел конфликт между водителем Hyundai и бывшим военнослужащим из-за аварийной ситуации на дороге.