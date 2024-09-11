Побиття військового у Смілі: суд відправив підозрюваного під варту
Київ • УНН
Підозрюваного у справі про побиття військового у Смілі Черкаської області взято під варту. Раніше стався конфлікт між водієм Hyundai і колишнім військовослужбовцем через аварійну ситуацію на дорозі.
Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про побиття військового у Смілі Черкаської області - тримання під вартою. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора, передає УНН.
"... підозрюваному у побитті військовослужбовця у м. Сміла обрано запобіжний захід - тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.
Прокуратура проситиме взяти під варту підозрюваного у побитті військового у Смілі 11.09.24, 10:35 • 12701 перегляд
Нагадаємо
У Черкаській області стався конфлікт між водієм Hyundai і колишнім військовослужбовцем через аварійну ситуацію на дорозі.
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